Özgür Özel'in annesi Şükran ve babası Talat Özel, YENİ Parti ön seçiminde oy kullandı

Özgür Özel'in annesi Şükran ve babası Talat Özel, YENİ Parti ön seçiminde oy kullandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti'nin Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçiminde oy verdi. Çift, Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçiminde oylarını kullandı.
(MANİSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçime katılarak oy kullandı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı.
Şükran ve Talat Özel çifti, Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçimde oylarını kullandı.
Kaynak: ANKA