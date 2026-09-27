Haberler

Özgür Özel'in annesi Şükran ve babası Talat Özel, YENİ Parti ön seçiminde oy kullandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel'in annesi Şükran ve babası Talat Özel, YENİ Parti ön seçiminde oy kullandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti'nin Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçiminde oy verdi. Çift, Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçiminde oylarını kullandı.

(MANİSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçime katılarak oy kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı.

Şükran ve Talat Özel çifti, Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçimde oylarını kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi

Müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

Düğünden çıkarken sigara uzattılar, gözünü tanımadığı bir evde açtı
Serenay Sarıkaya çocukluğuna döndü! Disneyland’da renkli anlar

Serenay çocukluğuna döndü! Disneyland’da doyasıya eğlendi
Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

İki dosya yakınca kurallara böyle isyan etti!
Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı

Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı