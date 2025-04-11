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Özgür Özel, Fethi Açıkel'e Taziye Ziyaretinde Bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'i ziyaret ederek taziyelerde bulundu. Ziyarete Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da katıldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'e taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'e taziye ziyaretinde bulundu. Özel'e Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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