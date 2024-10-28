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Özgür Özel, Ermenek Maden Faciası'nı Andı

Özgür Özel, Ermenek Maden Faciası'nı Andı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 yıl önce Ermenek'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 18 madenciyi saygıyla andı ve güvenli çalışma koşulları için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "10 yıl önce Ermenek'te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenciyi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yıllardır olduğu gibi madencilerimizin yaşam hakkını savunmaya devam edecek, tam anlamıyla güvenli çalışma koşulları oluşana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ekim 2014'te meydana gelen ve 18 maden emekçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Ermenek maden kazasının yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"10 yıl önce Ermenek'te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenciyi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yıllardır olduğu gibi madencilerimizin yaşam hakkını savunmaya devam edecek, tam anlamıyla güvenli çalışma koşulları oluşana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Politika 3-sayfa Güncel Maden

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