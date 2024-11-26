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Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın Eşine Destek Oldu

Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın Eşine Destek Oldu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın gözaltına alınması sonrası eşi Hatice Çalışkan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Remzi Çalışkan'ın eşi ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın gözaltına alınması nedeniyle, eşi Hatice Çalışkan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile telefonda görüştü. CHP lideri Özel, Çalışkan ve Çerkezoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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