Özgür Özel, Dilovası'ndaki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında yaşamını yitiren 6 emekçi için başsağlığı mesajı yayınladı, yaralılara acil şifa diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kocaeli Dilovası'nda parfüm deposunda çıkan yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel