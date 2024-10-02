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Özgür Özel'den Selma Ateş'e Yönelik Saldırıya Kınama

Özgür Özel'den Selma Ateş'e Yönelik Saldırıya Kınama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sincan Cezaevi kampüsünde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yapılan saldırıyı kınadı ve bu olayın bir siyasi parti genel başkanının hedef göstermesiyle ilgili olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sincan cezaevi kampüsünde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yapılan saldırıyı kınadı. Özel, "Bugün Sincan'da Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bir siyasi partinin genel başkanının açıkça hedef gösterdiği dünkü konuşmasıyla bu saldırı şüphesiz ilintilidir" dedi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında karar için verilen ara sonrası kafeterya kısmında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine yapılan saldırıyı kınadı.

Özel, saldırıya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bugün Sincan'da Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bir siyasi partinin genel başkanının açıkça hedef gösterdiği dünkü konuşmasıyla bu saldırı şüphesiz ilintilidir. Dün de ifade ettiğim gibi siyasi yaşamının en ayıplı konuşmasını yapan Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra Ateş ailesinin başına gelecek her olaydan sorumludur. Ankara'nın orta yerinde bir cinayetin üzerindeki sır perdesi kaldırılmasın diye bir siyasi partinin fiziksel saldırılara dönecek dozda ağır tehdit ve hakaretlere tevessül etmesini ayıplıyorum. Yaratılan bu iklime rağmen gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak, bu suikast aydınlanacak azmettiriciler de cezalarını çekecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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