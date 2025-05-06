Özgür Özel'den Saldırı Açıklaması: 'Ona Bunu Yaptıranlar 'Sokak Çağrın, Bu Mitingler Devam Ederse, Sokakta Mücadele Edersen Seni Uyarıyoruz' Diyorlar'

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul AKM'de düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin, "Ona bunu yaptıranlar 'Sokak çağrın, bu mitingler devam ederse, sokakta mücadele edersen seni uyarıyoruz' diyorlar. Bu mektup böyle okunur. İlk ifadesinde 'Sokak çağrısına sinirliydim' diyorsa, kendisi sokakta bana saldırıyorsa orada net mesaj var. Bu bir azmettirmedir. Birileri bana, CHP'ye ve muhalefete mesaj veriyor, 'Ayağınızı denk alın' diye. Kendiliğinden yapmış olsa bu kişi, 'Kutuplaştırıcı dilin, sert söylemlerin etkisi var' derim. Bir çevre, grup, kimse, bana mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul AKM'de düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.

"Önceden planlandığı çok belli"

Fiziksel saldırının kesinlikle planlı olduğunu düşündüğünü, anlık olmadığını söyleyen Özgür Özel, "Hiçbir kurumu, hiçbir partiyi suçlamıyorum. Ama önceden planlı bir iş olduğu çok belli. Adamın hazırlığından, bulunduğu yerden… Yürürken onu görüyorum, yüzü bana dönük. Sırtını verip yol verirmiş gibi dönüyor. Golf sopasıyla vuracakmış gibi sağa doğru kaykılıyor. Hızla gelip vurmaya çalışıyor. Gelişini gördüm. Refleksle kafamı çektim. Ama çok belli, önceden planladığı…" ifadelerini kullandı.

"O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti"

Özel, "Emniyet Müdür Yardımcısı'nın tutumuyla saldırganın davranışı arasında bağlantı var mı?" şeklindeki soruyu ise şu sözlerle yanıtladı:

"İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Emniyetinin, valinin tutumlarına şüpheyle yaklaşmıyorum. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Aracı niye almasın? Her milletvekilinin aracı her resmi kurumun otoparkına girer. 13 yıldır milletvekiliyim, giremediğim bir otopark yok. 'Siz giremezsiniz, burada duracaksınız' diyor. Beni zorla çıkarttırıyor. 'Seni oradan kim geçirtti?' dersen emniyet müdür yardımcısı geçirtti"

"Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar"

Emniyet müdür yardımcısı ile saldırgan arasında bağ olup olmadığına ilişkin soruya Özel, "Var mı, yok mu, ben bilmiyorum. İçişleri Bakanı'na ve İstanbul Valisi'ne emanet. Ama benim ciddi bir şüphem var. Şöförümden tut olayı benimle yaşayan herkes aynı şeyi aktarıyor. Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar. Bizim koruma ekibi, şöför ve milletvekillerimiz muhakkike gerekli bilgileri versin. Eğer bu yapılmazsa yük devletin sırtına kalır. Bu yapılırsa, varsa bir hatası, bir bağlantısı ortaya çıkar." sözleriyle yanıt verdi.

"Bu beyanı esas kabul edecek halimiz yok"

Saldırganın saldırı anında bir şey dediğini duymadığını, saldırgana Sezgin Tanrıkulu'nun "Sen kimsin kardeşim?" diye sorduğunda "Osmanlı torunuyum" şeklinde cevap verdiğini ve bu duruma Tanrıkulu'nun ambulanstakileri şahit gösterdiğini söyleyen Özel, "Ama tabii bu, kimliğini gizlemek için olur, manipülasyon için olur. Buna 'Saldır' diyenler 'Sana sorulduğunda bunu söylersin' demiştir. Bu beyanı esas kabul edecek halimiz yok" diye konuştu.

"İlk ifadesinde 'Sokak çağrısına sinirliydim' diyorsa, sokakta bana saldırıyorsa orada net mesaj var"

Saldırganın ifadesinde "CHP'nin gençleri sokağa çağırmasına öfkeliyim" dediği iddialarının sorulması üzerine ise Özel, "Onu yollayanların vermeye çalıştığı mesaj bu… Ona bunu yaptıranlar 'Sokak çağrın, bu mitingler devam ederse, sokakta mücadele edersen seni uyarıyoruz' diyorlar. Bu mektup böyle okunur. İlk ifadesinde 'Sokak çağrısına sinirliydim' diyorsa, kendisi sokakta bana saldırıyorsa orada net mesaj var" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırganın yüzde yüz yönlendirildiğini söyleyen Özel, "Ben bu adama baktığımda böyle bir akıl, böyle bir plan; mümkün değil, mutlaka yönlendirildi" ifadelerini kullanırken, saldırganı yönlendirenleri bulmanın emniyet ve savcının görevi olduğunu belirtti.

"Kendiliğinden yapmış olsa bu kişi 'kutuplaştırıcı dilin, sert söylemlerin etkisi var' derim"

Saldırının sebebinin ne olduğunun sorulması üzerine ise Özel, şu ifadeleri kulandı:

"Bu bir azmettirmedir. Birileri bana, CHP'ye ve muhalefete mesaj veriyor 'Ayağınızı denk alın' diye. Kendiliğinden yapmış olsa bu kişi, 'Kutuplaştırıcı dilin, sert söylemlerin etkisi var' derim. Bir çevre, grup, kimse, bana mesaj veriyor. Adam ilk ifadesinde söyledi; 'Sokak çağrılarına sinirliydim'. Sokaktan çekilin, miting yapmayın, yeni dönem yaptığınız muhalefeti, attığınız adımları gözden geçirin, yoksa…' Üç nokta koydular"

"Bana 10 yıldır o kadar çok saldırı ihbarı geliyor ki..."

Bir koruma zafiyetinin olmadığını, o zafiyetin kendisine ait olduğunu söyleyen Özel, koruma önlemlerinin artırılmayacağını sözlerine ekledi. Kendisine daha önce saldırı ihbarı gelip gelmediğine dair soruya ise Özel, "Bana 10 yıldır o kadar çok saldırı ihbarı geliyor ki, bunları hiç önemsemiyoruz" cevabını verdi.

Özgür Özel saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın genel başkan, geçmiş olsun, üzüldük, arkadaşlar gereken her şeyi yapacak" dediğini aktardı.

"Ben hiçbir partiyi sorumlu tutmuyorum ama..."

Özel, "Kimi muhalifler saldırıyı telef söylemi ile ilişkilendiriyor. Ama siz böyle ele almadınız" sözleri üzerine, "Bu, saldırıyı doğrudan bir kişi ve bir partiyle ilişkilendirmek olur. Bunu yapmak doğru olmaz. O zaman bambaşka bir şey çıkar ortaya. Ben hiçbir partiyi sorumlu tutmuyorum ama etkili bir soruşturmanın yürütülmesini, tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istiyorum" dedi.

Özel'den Bahçeli'ye: "Hiç yapılmasa daha iyiymiş"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını anmayarak geçmiş olsun mesajı paylaşmasına dair ise Özel, "Hiç yapılmasa daha iyiymiş. Türkiye'nin kurucu partisinin, 'Geçmiş olsun' dediğin kişinin adını anmamak, oradaki üslup siyasi nezakete uygun değil. Hele hele ben partimin genel başkanlarına hitap eder gibi (Bahçeli'ye) 'Sayın genel başkanım' diye hitap etmişim. Hastalandığında bir kelime etmemişim. MHP'de, benim haberim olup da taziyesine gitmediğim ya da telefon açmadığım bir kişi yok." diye konuştu.