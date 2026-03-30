Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den, IKBY Başkanı Barzani'ye "geçmiş olsun" mektubu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye, Duhok'taki konutuna yönelik insansız hava aracı saldırısı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel'in Barzani'ye gönderdiği mektup şöyle:

"Sayın Başkan, önceki gün Duhok'taki ikametgahınıza yönelik saldırıyı büyük bir üzüntü ve endişe ile öğrendim. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor, başta size, kıymetli aile efradınıza ve Irak Kürt Bölgesi halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu tür saldırıların bölgesel istikrarı hedef aldığı açıktır. Şiddetin her türüne karşı duran ve diyaloğu ilke edinen partimiz, bölgede kalıcı barışın sağlanması için dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, benzer olayların bir daha yaşanmamasını diliyor, bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrarın en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

