Haberler

Özgür Özel: "Büyük Şair Nazım Hikmet'i Vefatının 63'üncü Yılında Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, büyük şair Nazım Hikmet'i vefatının 63. yılında sosyal medyadan yayımladığı videolu mesajla andı. Özel, Nazım'ın 'Güneşi İçenlerin Türküsü' şiirinden dizeler okudu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "'Düşmesin bizimle yola; evinde ağlayanların göz yaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar.' Büyük şair Nazım Hikmet'i vefatının 63'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şair Nazım Hikmet'in vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların göz yaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar.' Büyük şair Nazım Hikmet'i vefatının 63'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

Özel paylaştığı videoda, Nazım Hikmet'in, Güneşi İçenlerin Türküsü şiirinden, "Bu bir türkü, toprak çanaklarda / güneşi içenlerin türküsü! / Bu bir örgü / alev bir saç örgüsü! / kıvranıyor; / kanlı; kızıl bir meş'ale gibi yanıyor / esmer alınlarında / bakır ayakları çıplak kahramanların! / Ben de gördüm o kahramanları, ben de sardım o örgüyü, / ben de onlarla / güneşe giden / köprüden / geçtim! / Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. / Ben de söyledim o türküyü! / Yüreğimiz topraktan aldı hızını; altın yeleli aslanların ağzını / yırtarak / gerindik! / Sıçradık; / şimşekli rüzgara bindik! Kayalardan / kayalarla kopan kartallar / çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. / Alev bilekli süvariler kamçılıyor / şaha kalkan atlarını! / Akın var / güneşe akın! / Güneşi zaptedeceğiz / güneşin zaptı yakın! / Düşmesin bizimle yola / evinde ağlayanların / göz yaşlarını

boynunda ağır bir / zincir gibi taşıyanlar! / Bıraksın peşimizi / kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar! / Akın var / güneşe akın! / Güneşi zaaptedeceğiz / güneşin zaptı yakın" kısmını okudu.

Özel'in paylaştığı videoda, mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez'den TBMM'ye yürüyüşünden, Güvenpark'taki bayramlaşmadan ve Güvenpark'ta Anıtkabir'e yürüyüşünden kesitler yer aldı.

Kaynak: ANKA
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da dehşete düşüren olay! Denizde kadın cesedi bulundu
Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi

263 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
İngiliz Kraliyet Donanmasına ait helikopter düştü

Ülke şokta! Kraliyet Donanması'na ait helikopter araziye çakıldı
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi