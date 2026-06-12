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Özgür Özel'den Lgs'ye Girecek Öğrencilere Mesaj: Bu Ülkenin En Büyük Gücü, Sizin Özgür Yüreğinizdir

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, 'Bu ülkenin en büyük gücü, sizin aklınız, cesaretiniz ve özgür yüreğinizdir' dedi.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Bu ülkenin en büyük gücü, sizin aklınız, cesaretiniz ve özgür yüreğinizdir" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşlerim,"

Aylarca emek verdiniz, çalıştınız, uykunuzdan, zamanınızdan fedakarlık ederek hayalleriniz için mücadele ettiniz. Şimdi kendinize, emeğinize ve bildiklerinize güvenme zamanı.

Biliyorum; ülkemizde çocuk olmak, genç olmak kolay değil. Belirsizliklerin, kaygıların ve umutsuzlukların ağır bastığı zamanlardan geçiyoruz. Ama asla unutmayın: Bu ülkenin en büyük gücü, sizin aklınız, cesaretiniz ve özgür yüreğinizdir.

Bir sınav elbette hayatınızın tamamı değildir. Bir son değil ama yeni bir başlangıçtır. Yarın LGS'ye katılacak tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum. Zihniniz berrak, kalbiniz ferah, yolunuz açık olsun."

Kaynak: ANKA
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