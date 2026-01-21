Kartalkaya Yangın Faciasının Birinci Yılı... Özgür Özel: "Bir Kişiyi Daha İhmaller Yüzünden Kaybetmeyelim Diye Unutmayacağız, Unutturmayacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının birinci yılında, yaşamını yitirenleri anarak, "Denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36'sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum. Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da geçtiğimiz yıl bugün yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenleri andı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya'da denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36'sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum. Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız. Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız."