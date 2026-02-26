Haberler

Özgür Özel'den Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray'ın Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmasını kutladı ve takıma başarılar diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalmasından dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Juventus karşısında çok zorlu bir mücadeleyle büyük bir zafer elde eden Galatasaray'ımızı yürekten kutluyorum. Son 16'da başarılar diliyorum. Bize daha nice zaferler yaşatacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

