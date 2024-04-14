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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Evren Barış Yavuz'un tutuklanmasını eleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un tutuklanmasına ilişkin "Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddiasına ilişkin bir paylaşımında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, ağabeyi Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu bir grubun fotoğrafı kullanan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavuz'un tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından "Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un 11 yıl önce kendi yazmadığını belirttiği bir yazı nedeniyle hedefe konularak tutuklanmasının hukukla bağdaşmadığı açıktır. Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir." paylaşımında bulundu.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Barış Yavuz Evren Hukuk Politika Güncel Haberler

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