Özgür Özel'den Çatalca Müftüsü'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın

Usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede fenalaştı. Konak ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konak'ın vefatının ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise skandal bir paylaşım yaptı.

"BİZİM İÇİN İÇEN BİZİM İÇİN YANAR DA ELBET"

Mehmetalioğlu'nun "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" sözleri infial yarattı.

ÖZEL, ÇATALCA MÜFTÜSÜNÜ YUHALATTI

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Şişli'de miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mehmetalioğlu'na zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Özel, kalabalığa Mehmetalioğlu'nu yuhalattı.

"BU DİN ADAMI GÖRÜNÜMÜNDEKİ ŞEYTANI YUHALAYIN"

Özel şunları söyledi: "Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu var ya. Ben meydanlarda kimseyi yuhalatmam ama bu utanmaz ahlaksızı, bu din adamı görünümündeki şeytanı yuhalayın. Volkan Abi, Volkan Konak öldü ya. Bu çıktı Volkan Konak hakkında olmayacak laflar etti. Volkan Konak'ın hakkında iğrenç şeyler söyledi. Tekrar edip onun kötü sözünü bu güzel ortama taşımayacağım. Dedim ki, 'Alın görevden.' 'Soruşturma açtık.' Halen daha soruşturuyorlar. Çatalca Belediye Başkanım ne yapmış biliyor musunuz? Bu namussuzun her gün lojmanına gelip çıktığı sokağın adını Volkan Konak Sokağı yapmış. Ama aldığı her mektupta Volkan Konak Sokağı yazacak. Buradan ona diyorum ki 'Bu Ahmet'i sürecek misiniz, atacak mısınız? Nereye yollarsanız yollayın, Allah'ın izniyle bizim olan bir belediyenin olan yerse o sokağın adını da Volkan Konak koyacağız."