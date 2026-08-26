Özgür Özel'den Büyük Taarruz'un 104. Yıl Dönümü Mesajı
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu taarruzun milletin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel başkanı Özgür Özel, "26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır. Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
YENİ Parti Genel başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanıdır. Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."