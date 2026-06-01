Özgür Özel'den "Mutlak Butlan" Kararına Tepki Gösteren Eski 221 Vekile Teşekkür
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istinaf mahkemesinin 'mutlak butlan' kararına tepki gösteren 221 eski milletvekiline teşekkür ederek, onları yarınki grup toplantısına davet etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin doğru tarafında duran, ülkesini ve partisini tereddütsüz savunan önceki dönemlerde görev yapmış 221 milletvekilimize teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimizden programı uygun olanları yarınki grup toplantımıza davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA