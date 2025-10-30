Özgür Özel, Cumhuriyet Yürüyüşünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz 100 yıl önce işgale teslim olmayanların, 100 yıl önce emperyalizme yenilmeyenlerin, 100 yıl önce bağımsızlıktan vazgeçmeyenlerin Türkiye'siyiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve bu ülkeyi kimselere bırakmayız." dedi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Suadiye'den başlayan ve Göztepe'ye kadar devam eden yürüyüşe, Özel ve beraberindekiler de katıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan Özel, katılımcılara "Cumhuriyet meşalesini hiç elinden bırakmayan, hep daha yüksekte tutan, mücadeleyi ve sahiplenmeyi her sene biraz daha ileriye taşıyan Cumhuriyet'imizin bekçisi güzel Kadıköy, canım İstanbul merhaba. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." diye seslendi.

Bugün Cumhuriyet'e ve onun değerlerine en çok sahip çıkılması gereken bir dönemde olduklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet hepimiz için bir çatıdır. Cumhuriyet, haksızlık tam tepemizde iken bizi kavurmasın diye, adaletsizlik rüzgarları fırtınaya dönmüşken bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır. Bu çatıyı oraya 15 Mayıs 1919 günü İzmir işgal edilince son kararını veren, son hazırlıkları yapan, 16 Mayıs gününde Şişli'deki evinden çıkıp Bandırma Vapuru'na giden ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin meşalesini eline alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çakmıştır."

Cumhuriyet'in çatısının dört kolondan oluştuğunu, bunların demokrasi, adalet, sosyal devlet ve laiklik olduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şundan emin olunuz ki asla ve asla teslim olmayacağız. Bu zulme yenilmeyeceğiz. Bu baskıya sonuna kadar direnecek, eninde sonunda biz kazanacağız. Çünkü biz 100 yıl önce işgale teslim olmayanların, 100 yıl önce emperyalizme yenilmeyenlerin, 100 yıl önce bağımsızlıktan vazgeçmeyenlerin Türkiye'siyiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve bu ülkeyi kimselere bırakmayız. Türk ile Kürt'ün, Laz ile Çerkes'in, tüm etnisitelerin, tüm mezheplerin kardeşçe yaşayacağı, birlikte başaracağı yarınlar için inançlıyız, kararlıyız. Gücümüzü tarihten, haklılığımızdan, insan sevgimizden, birbirimize ve ülkemize duyduğumuz bağlılıktan alıyoruz."

Özel, sözlerini "Bu güzel gecede burada tarihe geçen milyonlara, bütün Türkiye'ye, dosta güven, olmayana da kaygı veren, bütün dünyaya Türkiye neymiş, Cumhuriyet'ine nasıl bağlıymış gösteren, bu muhteşem fotoğrafı çektiren milyonlara söz veriyorum ki asla ve asla kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceksiniz. Kötülük kazanamayacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak." diyerek tamamladı.

Programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Dilek İmamoğlu ile milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.