Haberler

Özgür Özel, Cumhuriyet Yürüyüşünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı

Özgür Özel, Cumhuriyet Yürüyüşünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkılması gerektiğini ve bu ülkenin kimselere bırakılmayacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz 100 yıl önce işgale teslim olmayanların, 100 yıl önce emperyalizme yenilmeyenlerin, 100 yıl önce bağımsızlıktan vazgeçmeyenlerin Türkiye'siyiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve bu ülkeyi kimselere bırakmayız." dedi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Suadiye'den başlayan ve Göztepe'ye kadar devam eden yürüyüşe, Özel ve beraberindekiler de katıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan Özel, katılımcılara "Cumhuriyet meşalesini hiç elinden bırakmayan, hep daha yüksekte tutan, mücadeleyi ve sahiplenmeyi her sene biraz daha ileriye taşıyan Cumhuriyet'imizin bekçisi güzel Kadıköy, canım İstanbul merhaba. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." diye seslendi.

Bugün Cumhuriyet'e ve onun değerlerine en çok sahip çıkılması gereken bir dönemde olduklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet hepimiz için bir çatıdır. Cumhuriyet, haksızlık tam tepemizde iken bizi kavurmasın diye, adaletsizlik rüzgarları fırtınaya dönmüşken bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır. Bu çatıyı oraya 15 Mayıs 1919 günü İzmir işgal edilince son kararını veren, son hazırlıkları yapan, 16 Mayıs gününde Şişli'deki evinden çıkıp Bandırma Vapuru'na giden ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin meşalesini eline alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çakmıştır."

Cumhuriyet'in çatısının dört kolondan oluştuğunu, bunların demokrasi, adalet, sosyal devlet ve laiklik olduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şundan emin olunuz ki asla ve asla teslim olmayacağız. Bu zulme yenilmeyeceğiz. Bu baskıya sonuna kadar direnecek, eninde sonunda biz kazanacağız. Çünkü biz 100 yıl önce işgale teslim olmayanların, 100 yıl önce emperyalizme yenilmeyenlerin, 100 yıl önce bağımsızlıktan vazgeçmeyenlerin Türkiye'siyiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve bu ülkeyi kimselere bırakmayız. Türk ile Kürt'ün, Laz ile Çerkes'in, tüm etnisitelerin, tüm mezheplerin kardeşçe yaşayacağı, birlikte başaracağı yarınlar için inançlıyız, kararlıyız. Gücümüzü tarihten, haklılığımızdan, insan sevgimizden, birbirimize ve ülkemize duyduğumuz bağlılıktan alıyoruz."

Özel, sözlerini "Bu güzel gecede burada tarihe geçen milyonlara, bütün Türkiye'ye, dosta güven, olmayana da kaygı veren, bütün dünyaya Türkiye neymiş, Cumhuriyet'ine nasıl bağlıymış gösteren, bu muhteşem fotoğrafı çektiren milyonlara söz veriyorum ki asla ve asla kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceksiniz. Kötülük kazanamayacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak." diyerek tamamladı.

Programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Dilek İmamoğlu ile milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.