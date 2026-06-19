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Özgür Özel'den CHP'li Süleyman Bülbül'e Taziye Ziyareti

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, annesi Huriye Bülbül'ü kaybeden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ü Nazilli'de ziyaret ederek başsağlığı diledi.

(AYDIN)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, annesi Huriye Bülbül'ü kaybeden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ü Aydın'ın Nazilli ilçesinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, annesi Huriye Bülbül'ü kaybeden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen taziye ziyaretinde Süleyman Bülbül ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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