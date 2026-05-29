(ANKARA) - Özgür Özel, "CHP arınacaksa bu kara düzene payanda olanlardan arınacak. 'Kazanan CHP', 'kaybeden CHP'yi isteyenlerden arınacak" ifadelerini kullandı. 24 Mayıs'ı bir milat olarak niteleyen Özel, "Mücadele bir mevzi mücadelesi değil, bir cephe mücadelesi olmalıdır. Demokrasiye ve adalete inanan herkesi CHP'nin değil milletin yanında durmaya çağırıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, BirGün gazetesinin sorularını yanıtladı. CHP'nin, "Kamu yetkilerini kendi menfaati için kötüye kullanan, Anayasal düzeni ihlal eden iktidar partisinin kuşatması ve işgali altında olduğunu" söyleyen Özel, "Artık bir daha seçim kazanamayacağını gören iktidar partisi milleti adaysız, partisiz, seçeneksiz bırakmak istemektedir. Bunun için milletimizin huzurunu ve refahını feda etmekten çekinmeyen bir sivil darbeye kalkışılmıştır ve bu darbe sürdürülmektedir" diye konuştu. Tarihi boyunca çok sayıda darbe gören CHP'nin 12 Eylül'de kapatıldığını anımsatan Özel, "Ama ilk kez başına mahkeme tarafından bir kayyum atanmış, ilk kez seçilmiş kadroları mahkemece görevden alınmış ve ilk kez Genel Merkezi polis zoruyla tarumar edilmiştir" dedi.

"MUTLAK BUTLAN-MUTLAK SULTAN İTTİFAKI"

Yaşananların yalnızca CHP'nin iç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesele, artık milletin istemediği bir iktidar ile 86 milyon arasındadır. Bu mesele, Erdoğan ile Türkiye arasındadır. Artık bir yanda 'seçilmiş CHP', diğer yanda 'atanmış CHP' vardır. Erdoğan, CHP'nin başına bir butlan yönetimi atamıştır. Bir yanda 'kazanan CHP' diğer yanda, 'kaybeden CHP' vardır. Erdoğan 13 yıl boyunca yendiği yönetimi, tekrar karşısında istemektedir. O yüzden karşımızdaki yeni ittifak 'mutlak butlan-mutlak sultan ittifakı'dır. AK Parti yargı kollarının aylardır yaptığı saldırıların nedeni partimizi AK Parti butlan kollarına yönettirmek içindir."

"100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE MÜESSES NİZAMIN DEĞİL, MİLLETİN SAFINDA DURAN KADROLARIZ"

Özel, "AK Parti'nin kara düzeni" olarak nitelendirdiği bugünün müesses nizamıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Açık konuşalım: Türkiye'de yıllardır kurgulanan bir düzen var. Bu düzen değişmeyen aktörleri, siyasetçileri dayatan bir düzendir. Müesses nizam, kendi siyaset kurgusu bozulmasın istemektedir. Bu kurguda da CHP'ye de bir yer tarif edilmektedir. Kimi 'derin devlet', kimi 'devlet aklı' diyerek bu düzeni savunmaktadır. Bir avuç insanın menfaatine derin kılıflar uydurulmaktadır. Bugünün müesses nizamı, AK Parti'nin kara düzenidir. Müesses nizamın çıkarlarıyla milletin çıkarları birbirinden ayrışmış, birbiriyle karşıt hale gelmiştir. Biz 100 yıl önce olduğu gibi bugün de müesses nizamın değil, milletin safında duran kadrolarız. Bu yürüyüş, milletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüşü ayakta tutan ilkelerimiz, ideallerimiz ve inancımızdır. Bu yürüyüşte atılan adımlar çatılar, binalar, koltuklar, makamlar için değil; özgür, bağımsız, adil ve demokratik Türkiye için atılmaktadır. Aslolan mücadele ruhudur."

"CHP ARINACAKSA BU KARA DÜZENE PAYANDA OLANLARDAN ARINACAK"

Müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara milletimizin, partimizin, delegelerimizin vermediği görevi başka yerde arayanlara bu yürüyüşte yer yoktur. CHP arınacaksa bu kara düzene payanda olanlardan arınacak. 'Kazanan CHP', 'kaybeden CHP'yi isteyenlerden arınacak. Çünkü artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da milletimiz zincirleri kırıp yoluna devam edecek. Mesele budur."

"24 MAYIS BİR MİLATTIR"

CHP'ye polis zoruyla girilen 24 Mayıs'ın Türkiye için bir milat olduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

"O tarihten öncesi ve sonrası vardır. O tarihten sonra seçilmiş iradenin, demokrasi ve adaletin yanında olanlar amasız ve fakatsız bizim yanımızdadır. Genel Merkezden Meclis'e-millete doğru yürüyüş eski, köhnemiş, yozlaşmış kara düzeni sarayıyla, kuklalarıyla geride bırakıp milletle yeni bir düzeni kurmak için başlayan bir yürüyüştür. Hedef sadece CHP değildir. Tüm demokratik sistemimiz tehlikededir. O yüzden mücadele bir mevzi mücadelesi değil, bir cephe mücadelesi olmalıdır. Tüm toplumsal muhalefetin bu süreçte bir arada durması inancımızı artırmıştır. Çünkü yapılacak ilk seçim otokratlar ve demokratlar arasında olacaktır. Demokrasiye ve adalete inanan herkesi; sendikaları, meslek örgütlerini, sivil toplumu, kurumları ve tüm siyasi partileri CHP'nin yanında durmaya değil milletin yanında durmaya, kendi varlıklarına sahip çıkmaya çağırıyorum."

Kaynak: ANKA