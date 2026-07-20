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Özgür Özel Bilecik'te Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, vefatının birinci yıl dönümünde Lale Karabıyık için düzenlenen anma töreni öncesinde Bilecik'te vatandaşlarla buluştu.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Lale Karabıyık'ı anma programı öncesi Bilecik'te vatandaşlarla buluştu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, vefatının birinci yıl dönümünde önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık için düzenlenen anma törenine katılmak üzere Bilecik'e geldi.

Özel, Bilecik Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma programı öncesinde CHP Bilecik İl Başkanlığını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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