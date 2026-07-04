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Özgür Özel: Sokakta milletle yürümek iktidara işaret eder

Özgür Özel: Sokakta milletle yürümek iktidara işaret eder
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta bir bankın üzerine çıkarak kalabalığa seslendi ve iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

ZONGULDAK'ta bir bankın üzerine çıkarak kalabalığa seslenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Binaları, araçları, güçlü seçim otobüsleri olup da sokağa adım atamamak yerine; sokakta Zonguldak'ta milletle yürümek, bankın üstünde konuşmak iktidara işaret eder" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda partililerle buluşup Gazipaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Sahil bandına yürüyen Özel, bir bankın üzerine çıkarak vatandaşlara seslendi. Özgür Özel, "Bu sefer altımızda sesli, kuvvetli araç yok. Ne var altımızda, bank var. Bu bank bize yeter. Binaları, araçları, güçlü seçim otobüsleri olup da sokağa adım atamamak yerine, sokakta Zonguldak'ta milletle yürümek, bankın üstünde konuşmak iktidara işaret eder" dedi.

'PARYİYİ TARUMAR ETTİLER'

Özel, "Ecevit'in şehrinden Türkiye'ye söylüyorum; ne zaman ki mutlak butlan kararından sonra polisimizi, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne soktular, partiyi tarumar ettiler, partiden seçilmişleri attılar, atanmışlara partiyi teslim ettiler, o gün biz eskimiş siyaseti geride bıraktık. Yağmurun, dolunun altında yüzler bin oldu. Meclis'e doğru yürüdük. Bu yürüyüş; emeklilerin, emekçilerin, yoksulluğa itilenlerin, çiftçilerin ve köylülerin yeni yürüyüşüdür" diye konuştu.

Özel, daha sonra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in oğlu Yağız Seyithan Erdem'in nikah şahidi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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