Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yetkilisi ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile CHP genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve diğer parti yetkilileri de yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, genel merkezdeki görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de eşlik etti.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel