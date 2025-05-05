Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yetkilisi ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, genel merkezdeki görüşmede Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de eşlik etti.