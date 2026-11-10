Özgür Çelik, Taksim'deki 10 Kasım töreninde Atatürk'ü 88'inci yılında andı

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen 10 Kasım töreninin ardından "Atatürk'ün düşüncelerinin, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağını; Atatürk'ün fikirlerinin, cumhuriyet fikriyatının, demokrasi fikriyatının, millet egemenliği fikriyatının sonuna kadar yaşayacağını; Atatürk'ün izinde, ışığında milyonlar onun emanetini taşıdığını ifade etmek isterim" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirişinin 88'inci yıl dönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı.

Törenin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, özlemle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Çelenk sunumumuzu gerçekleştirdik. Atatürk bizlere hem güzel cumhuriyeti armağan etti hem bu ülkede demokratikleşme adımlarını attı. Çok önemli aydınlanmalar gerçekleştirdi. Öncesinde milli mücadeleyi gerçekleştirdi. Emperyalizme karşı mücadele etti ve son sonrasında da güzel cumhuriyeti bizlere armağan etti. Atatürk bu ülkede ne yaptıysa milletle beraber yaptı. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88'inci yılında saygı, özlem ve rahmetle anarken Atatürk'ün düşüncelerinin, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağını; Atatürk'ün fikirlerinin, cumhuriyet fikriyatının, demokrasi fikriyatının, millet egemenliği fikriyatının sonuna kadar yaşayacağını; Atatürk'ün izinde, ışığında milyonlar onun emanetini taşıdığını ifade etmek isterim."

Kaynak: ANKA