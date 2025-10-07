Özgür Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu ile bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar Mahmut A. ve Murat A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ilk olarak birleşen dosya kapsamında beyanı alınan sanık Alim Erdoğan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben görev alanımdaki tüm vazifelerimi eksiksiz yerine getirdim. Beton ve demir dayanıksızlığının benim görev alanımla bir ilgisi yoktur. Biz yapı ruhsatını verdikten sonra bunu müteahhit yapar. Sonrasında da belediyenin inşaat kontrol şubesi bu hususu denetler. Benim bu konuyla ilgili herhangi bir yükümlülüğüm yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Koçoğlu ise savunmasında, belediyede o dönem imar müdür yardımcısı olarak çalıştığını öne sürerek, "Benim görevim eksik evrakların giderilmesi ve alt birimlerde denetim yapan elemanların onayını işleme koymaktı. Ben bizzat inşaatların başına giderek kusur denetimi yapmadım. Böyle bir görevim yoktur. Alt birimdekiler bu konuda uygunluk raporu verirlerdi. Dava dosyasına gelen raporlardaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Çubukçu da binanın yıkılmasında bir kusurunun bulunmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Özgür Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemesi üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından soruşturma izni verilmiş ve dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu hakkında da savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.