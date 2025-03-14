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Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi! 9 kişi hastanelik oldu

Özel okulda 35 kişi yemekten zehirlendi! 9 kişi hastanelik oldu
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İstanbul Sancaktepe'deki bir özel okulda, öğle yemeği sonrası 35 kişi rahatsızlanırken; 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlananların bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye gittiği belirtilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün ise başka bir özel okulda Fen Bilimleri dersi sırasında patlama meydana gelmiş, 6 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı.

Sancaktepe'de özel okulda yedikleri öğle yemeğinden rahatsızlanan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe'de Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki özel okulun yemekhanesinde öğle yemeği yedikten sonra öğrenci ve öğretmenlerin arasında bulunduğu 35 kişi rahatsızlandı.

9 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bu kişilerden bulantı ve kusma şikayetiyle çevre hastanelere kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖZEL OKULDA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz gün İstanbul'da bulunan başka bir özel okulda Fen Bilimleri dersi sırasında patlama meydana gelmiş, 6 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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