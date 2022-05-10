Özel mahkemede yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı yeni suçlamaları reddetti

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede, Kosova'daki savaşta (1998-1999) işlendiği öne sürülen savaş suçları sebebiyle açılan davada yargılanan ve önceki ay kendilerine yeni suçlamalar yöneltilen eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile diğer 3 sanık, haklarındaki yeni suçlamaları reddetti.

"Kosova Özel Savcılığı ve Odaları" olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemede, Kosova'daki savaşta işlendiği öne sürülen savaş suçları sebebiyle açılan davada Thaçi'nin yanı sıra eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarından Recep Selimi ile eski Kosova Meclis Başkanı ve eski Kosova UÇK Sözcüsü Yakup Krasniçi'ye ayrı ayrı oturumlarda söz hakkı tanındı.

Hakim Nicolas Guillou'nun 29 Nisan'da onaylanan yeni suçlamaları içeren iddianameyi kabul edip etmediğini sorduğu Thaçi, iddianamenin kopyasını kabul ettiğini ancak "çok redakte edilmiş olmaları nedeniyle" suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Thaçi'nin avukatı Gregory Kehoe de suçlamaların çok redakte edilmiş olmasından dolayı müvekkili ile diğer sanıkların Özel Savcının tam olarak ne sunduğunu anlamayabileceğini aktardı.

Thaçi ise başka bir şey eklemek istemediğini kaydederek suçsuz olduğunu savundu.

Eski Meclis Başkanı Veseli de suçsuz olduğunu savunarak, "Davanın bir an önce başlamasını ve Kosova vatandaşları, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) savaşçıları ve bu saygıdeğer mahkeme önünde konumumu ve masumiyetimi ifade etme hakkımın olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski UÇK komutanlarından Selimi ve Krasniçi de bugün düzenlenen ayrı ayrı oturumlarda kendilerine yöneltilen yeni redakte edilmiş suçlamaları reddederek, suçsuz olduklarını savundu.

Yeni suçlamalar

Thaçi ve diğer 3 sanık hakkında açılan davanın yeni suçlamaları içeren iddianamesi 29 Nisan'da onaylanarak mahkemenin web sitesinde yayınlanmıştı.

Savcı Jack Smith, yeni iddianameye, UÇK'nın eski siyasi ve askeri liderlerinin Suhareka ve Gilan kentlerinde işlediği iddia edilen birçok suçu dahil etmişti.

Bir önceki iddianamede olduğu gibi, yeni ve değiştirilmiş iddianamede de Savcılık Thaçi ve diğer 3 sanık cinayet, işkence, insanlık dışı muamele ve yasa dışı tutuklamalarla suçlanıyor.

İddianameye göre UÇK mensupları 4 Temmuz 1998 ile 29 Nisan 1999 tarihleri arasında en az 12 kişiyi Budakova ve Semetishte gibi konumlarda herhangi bir yasal süreç olmaksızın özgürlüğünden mahrum ederek bahsi geçen suçları işledi.

Thaçi ve diğer 3 sanık hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Sanıkların 2020'den bu yana Lahey'de tutukluluğu devam ediyor.