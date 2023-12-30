Diyarbakır'da yüreklerin ağza geldiği an! Özel jet iniş esnasında pistten çıktı
Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden özel jet Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekipler sevk edildi.
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Büyük korkuya neden olan olay sonrası yolcular uçaktan tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.