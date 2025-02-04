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Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

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Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan hastanelerin alabileceği ücretlerle ilgili sınırlamalar getirildiğini belirten Yaz, belirlenen sınırın aşılması durumunda cezai müeyyidelerin artırılacağını ve fahiş fiyat uygulanamayacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaz, yeni yönetmelikle birlikte özel hastanelerde "tıbbi endikasyon" temelli denetimlerin hayata geçirileceğini söyledi. Tıbbi endikasyon temelli denetimlerin, hastaların hastaneden aldığı tüm sağlık hizmetinin tıbbi gereklilikler ve uygunluklar açısından değerlendirilmesi olduğunu aktaran Yaz, "Bu değerlendirme, ölçütlerini belirlerken uzman ve akademisyenlerden oluşan 20 komisyon kurduk. Yoğun bakım, acil birim, tıbbi laboratuvar, kadın doğum branşlarının yer aldığı bu komisyonlar, hastaların aldığı tüm tıbbi hizmetleri değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

AKREDİTASYON BELGESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Yaz, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki Türkiye Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Enstitüsünce (TÜSKA) sağlıkta akreditasyon standartlarının belirlendiği koşulları sağlayan sağlık kuruluşlarına verilen akreditasyon belgesinin özel hastaneler için de zorunlu hale getirildiğini belirtti. Bu standartların, hastanenin idari ve tıbbi işlemlerinin etkili ve güvenli bir şekilde devam etmesini, gerçekleşmesini sağlayan uluslararası akredite olmuş ve kabul görmüş standartlar olduğunu dile getiren Yaz, "Buradaki amacımız, hastalarımızın aldığı sağlık hizmeti ve çalışan güvenliğinin en üst seviyedeki standartlarda devam etmesidir." dedi.

"YÜZ KIZARTICI SUÇ İŞLEYENLERİN ÖZEL HASTANE AÇMASI ENGELLENDİ"

Özel hastane açma kriterlerinin de yönetmelikle yeniden düzenlediğini dile getiren Yaz, "Yüz kızartıcı suç işleyenlerin özel hastane açması ve sahibi olması engellendi. Bunun dışında hastalarımızın sağlığı ve güvenliği açısından başka önlemler de aldık. Hastanenin belli başlı izin verilen hizmetler dışında hastanedeki bulunan tıbbi hizmet birimlerinin başka kişilere devredilmesi, başka kişilerin eliyle yürütülmesi engellendi. Bunları yapanların ruhsatları iptal edilecek. Onun dışında hastanelerin kendi bünyesinde bulundukları merkez, ünite ve kadroların birbirleri arasındaki devri yasaklandı. Buradaki amacımız, hastanenin özelliklerinin, hastanenin kadrolarının ticari bir meta olmasından çıkmasıdır." diye konuştu.

SGK İLE ANLAŞMALI HASTANELERİN ÜCRETLERİNE SINIRLAMA

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan hastanelerin alabileceği ücretlerle ilgili sınırlamalar getirildiğini belirterek, belirlenen sınırın aşılması durumunda cezai müeyyidelerin artırılacağını ve fahiş fiyat uygulanamayacağını vurguladı. Yaz, özel hastanelerin 24 saat hizmet vermek koşuluyla nakil ambulans bulundurma zorunluluğu getirildiğine işaret ederek, "Bunu dışında özel hastanelerde, deprem gibi zaruret hallerinde hastalarımızın güvenliğini sağlamak adına daha kaliteli binalarda hizmet vermek için hastaların daha güvenli binalara taşınması kolaylaştırılacak. . Özel hastanelerin talep etmesi halinde ise palyatif bakım merkezlerinin açılması kolaylaşacak, bakıma ihtiyacı olan hastaların hizmete erişimi de kolaylaşacak." dedi.

"HASTALARIMIZIN ALDIĞI SAĞLIK HİZMETİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞINDI"

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan bir başka düzenlemenin de muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili olduğuna dikkati çeken Yaz, şunları kaydetti; "Yönetmelikte, muayene hekimlerine bir hak daha verildi. Mevcut muayenehanesini kapatması kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabilecekler. Yönetmelikte, hastalarımızın aldığı sağlık hizmeti en üst seviyeye taşınmış oldu. Kayıt dışı yapılan işlemlerin önüne geçilmeye çalışıldı. Hedefimiz hastalarımızın aldığı sağlık hizmetini en üst seviyeye taşımak. Bunu denetlenebilir hale getirmek. Kayıt dışı uygulamaların önüne geçmek ve sağlığın ticarileştirilmesini engellemek."

Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi
Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHalil SEZER:

Heee bizde hiç olmadı boykot ederiz … Milletini bu kadar s2ktiren başka hangi ülkeler var acep …

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Haber YorumlarıReşat Töre:

Inandınızmı indirim değil bindirim gelecek demekki hasta olmamaya çalışın.

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Haber Yorumlarıkmxpcnf8km:

ülkeyi özel hastaneler batırdı

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

haberin konusu icerikte yok... nedir yani artık ne kadar ödeyeceğiz özel hastaneye...

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Milyonlar ozel hastaneye gidemiyor randevulari kolaylastirin buyuk sehirlere hastane yetmiyor.

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Pandemi döneminde bizzat sağlık bakanı Fahrettin Koca’nın hastaneleri dolandırıyordu vatandaşı. Kanunen covid aşısı ücretsiz olmak zorundaydı, bunlar o zamanın parası 100 dolar ücret çıkartıyordu, bunu da dahiliye muayenesi adı altında talep ediyordu.

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Haber Yorumlarıazad:

Özel hastaneler devletin yükunu hafifletiyorken hem devlet desteği vermeyeceksin hem de aldığını kisacaksan bı onlar kalmıştı batirmadiginiz bu ulkede

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Özel hastane nasıl çalışır, hangi parametreler önemlidir bilmeyen adamlar, hayatlarında bakkal bile işletemeyecek adamların aldığı kararlardan ülkeye ne hayır gelir ki

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Haber YorumlarıMengele:

Tamamlayici saglik sigortam var elimde egzeme cikti bu ana kadsr 10 bin lira üzeri para almislar iki muanede soygunculuk yani

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Haber Yorumlarıoguz:

25 YIL SONRA SİZE GÜNAYDIN DERİM ŞİMDİYE KADAR NERDEYDİNİZ!!!!!!!!!

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