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Özel Harekat Başkanlığı'ndan 15 Temmuz için kısa film

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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırladığı kısa filmi paylaştı. Filmde darbe girişimine karşı mücadele eden güvenlik güçlerinin fedakarlığı anlatılıyor.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlanan kısa film paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kısa film hazırlandı. Filmde, hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin fedakarlığı anlatıldı. Çalışmanın 15 Temmuz ruhunu yaşatmayı, milli birlik ve beraberlik bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçladığı belirtildi.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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