Özel Harekat Polisleri Suriye'ye Uğurlandı

Özel Harekat Polisleri Suriye'ye Uğurlandı
Güncelleme:
Osmaniye'de düzenlenen törenle, Özel Harekat polisleri yeni görev yerleri olan Suriye'ye dualarla uğurlandı. Törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, polislerin kahramanlıklarına ve görevlerine vurgu yaptı.

OSMANİYE'de görev yapan Özel Harekat polisleri, düzenlenen törenin ardından dualarla yeni görev yerleri Suriye'ye uğurlandı.

Özel Harekat polisleri, törenle ve dualarla Suriye'ye uğurlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları ve polis yakınları katıldı. Vali Erdinç Yılmaz, törende, Özel Harekat polislerine hitaben yaptığı konuşmada, "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Dualarımız sizlerle. Görevinizi her zaman en iyi şekilde, layıkıyla yapıyorsunuz. Kalbiniz, yüreğiniz bayrak ve vatan sevgisiyle dolu, hamdolsun. Allah sizi esirgesin. İnşallah gidin, görevinizi en iyi şekilde yapın ve sağ salim dönün. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurban ve yapılan dualarla Özel Harekat polisleri, Suriye'deki görev yerlerine uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
