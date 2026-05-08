ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- 5 soruda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin merak edilenleri

Yöneticinin toplayacağı avans miktarı ve işletme projesi, kat malikleri kurulunca onaylanacak

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici, en geç 3 ay içinde geçici bir işletme projesi yapacak

Yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu gerekecek

(İsa Toprak/TBMM)

2- Belçika Savunma Bakanı Theo Francken: "(Türk savunma sanayisi) Benim için bir rol model niteliğindeler"

"Türkiye'nin büyük bir ekonomik ve jeopolitik güç olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu, hem bizim hem de Türkiye'nin çıkarına"

(Şerife Çetin/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de ofis açmayı planlıyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik:

"Asya Kalkınma Bankası, önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir ofis açmayı planlıyor, görüşmeler gerçekleştirildi. Bankanın bu karara varmış olması, Türkiye'nin potansiyelini gördüğü ve önümüzdeki dönemde işbirliğimizin çok daha önemli boyutlara varacağının bir göstergesi"

"Türkiye'nin Özbekistan'da önemli yatırımları var. Bugüne kadar Türk firmalarının Özbekistan'da yaptığı yatırım tutarı 8,2 milyar doları aştı"

(Mertkan Oruç/Semerkant)

4- Katılım finansın küresel finans sisteminde daha geniş bir yelpazeye yayılması öngörülüyor

???????- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır:

"Katılım finansın geleceği çok parlak. Dünyanın gidişatı da bunu gösteriyor. Katılım finansın küresel finansal sistemi içerisinde, finansal mimari içerisinde çok önemli bir yere geldiği, daha da ileriye doğru çok geniş bir yelpazeyi kat edebileceği kanaatindeyim"

"Türkiye'miz, özel anlamda İstanbul, daha özel anlamda İstanbul Finans Merkezi bütün dünyanın sunduğu diğer finansal merkezlerin bütün imkanları fazlasıyla sunuyor"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sahil güvenlik ekipleri 4 ayda 727 kişiyi kurtardı, 1192 kaçak avcılık olayına müdahale etti

Ekipler, yılın 4 ayında denizlerde 126 olaya müdahale ederek 727 kişiyi kurtarırken ulaşımı kısıtlı noktalardan hava ve deniz unsurlarıyla 112 kişinin tıbbi tahliyesini yaptı, 64 kişinin cesedini sudan çıkardı

"Yasa dışı su ürünleri avcılığı" ile mücadele kapsamında 42 milyon 658 bin 600 lira tutarında 1192 idari para cezası uygulayan ekipler, deniz kirliliğiyle ilgili 21 olayda da toplam 25 milyon 420 bin 649 lira ceza kesti

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul)

6- Bayram tatilinde 180 milyar liralık seyahat hacmi bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Kurban Bayramı tatilinde memleket ve yakınların ziyaretleri de eklendiğinde 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini öngörüyoruz"

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin:

"Bayram süresince güney ve Ege sahillerinin daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Bayram döneminde tatil bölgelerinde hava koşullarının olumsuz seyretmesi durumunda şehir otellerinin kültürel turlarla dolacağını öngörüyoruz"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

7- Anneler Günü'nün etkisiyle e-ticarette 400 milyar liralık hacim bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Anneler Günü özelinde, takı ve aksesuar, giyim, ayakkabı ve çanta, kuyumculuk, kozmetik ve kişisel bakım, anne, bebek ve oyuncak ile ev tekstili kategorilerinde belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

8- Tüketicilere gıda ürünlerinde "son tüketim tarihi" ile TETT'nin aynı olmadığı uyarısı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Gıda Okuryazarlığı Komisyonu Başkanı Ebru Akdağ:

"Son tüketim tarihi geçmiş bir ürünü asla tüketmemeli ve zaten mevzuata göre de satışına da izin verilmemesi gerekir"

"Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) makarna, bakliyat, bisküvi, konserve bozulmaya dayanıklı gıdalarda kullanılır. Bu tarih aslında ürünün tat, koku, kıvam gibi duygusal özelliklerini en üst düzeyde koruduğu dönemi ifade eder. Uygun koşullarda saklandıysa, ambalajında, görüntüsünde, kokusunda bir problem yoksa TETT geçen bir ürünü de tüketmemizde hiçbir sorun yok"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

9- Başkentten ihracat 4 ayda yaklaşık 5,8 milyar dolara ulaştı

Ankara'dan ocak-nisan döneminde, Birleşik Krallık'a 538,6 milyon dolar, ABD'ye 510 milyon dolar ve Slovakya'ya 476 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı

Bu dönemde yapılan ihracatın, 679 milyon dolarlık kısmı "otomotiv endüstrisi", 634,9 milyon dolarlık bölümü "elektrik ve elektronik", 547,9 milyon dolarlık kısmı da "kimyevi maddeler ve mamulleri" ürünlerinden oluştu

(Serhat Tutak/Ankara)

10- Hürmüz kaynaklı riskler, Orta Asya'da bölgesel enerji entegrasyonunu öne çıkarıyor

Avrasya Kalkınma Bankası Başekonomisti Evgeny Vinokurov:

"(Enerjide) Orta Asya için ikili bir tercihe körü körüne bağlı kalmamak hayati önem taşıyor"

"Asıl ders, daha çeşitlendirilmiş, daha bölgeselleşmiş ve ithalata daha az maruz kalan bir sistem kurmaktır"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

11- TEKNOKRASİ VE TEKNOFAŞİZM - Shire'dan Silikon Vadisi'ne, Palantir şirketinin kurumsal tercihleri Sauron'u aratmıyor

Palantir'in kurucu ortağı Alex Karp, "Teknolojik Cumhuriyet" adlı kitabında Silikon Vadisi'nin ABD ordusuyla daha yakın çalışması gerektiğini ve yapay zekanın gelecekte güç dengelerinde belirleyici olacağını yazdı

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son 2 yılda hızla büyüdüğü biliniyor

(Irmak Akcan-Zeynep Katre Oran/Ankara)

12- Annesi tarafından şikayet edilen kişi hakkında "evde sigara içmeme" kararı

Anne Ş.T'nin huzursuzluk çıkardığı ve sürekli sigara içtiği için oğlunun evden uzaklaştırılması talebiyle başvurduğu Anadolu Aile Mahkemesi, M.C.T'nin 1 ay süreyle açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine karar verdi

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

13- Spor şirketleri borsa liginde geçen ay yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da hesaplanan spor endeksi nisan ayında yüzde 14,30 değer kazandı

Geçen ay yatırımcısına Fenerbahçe hissesi yüzde 21,2, Beşiktaş hissesi yüzde 14,5, Galatasaray hissesi yüzde 11,4 ve Trabzonspor hissesi yüzde 7,6 getiri sağladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

14- Beşiktaş ile Trabzonspor, 143. randevuda

Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 142 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 106. kez karşı karşıya gelecek

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

15- Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı formayla 99 Süper Lig maçına çıkan Yunus, teknik direktör Okan Buruk'un Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında kendisine şans vermesi halinde bu organizasyondaki 100. müsabakasını oynayacak

Milli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçını Alanyaspor'a karşı oynadı

Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk döneminde Galatasaray formasıyla 83 lig maçına çıktı ve 15 gol attı

(Can Öcal/İstanbul)

16- Konyaspor, İlhan Palut'la çıkışını kupayla taçlandırmak istiyor

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut:

"(Türkiye Kupası finali) Kupayı kazanmayı çok istiyorum. Çünkü her teknik direktör bir emek veriyor. Çok stresli ve yoğun bir işimiz var. Bunun ödülünü almayı kim istemez ki? Var gücümüzle mücadele edeceğiz"

"(Dört büyükler karşısında alınan galibiyetler) Her maça özel hazırlandık. Disiplinli bir şekilde oynadık. Oyuncular plana sadık kaldı. O periyottan güzel sonuçlarla ayrıldık"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA