ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - Teknolojinin kalbinin atacağı SAHA 2026 yarın başlıyor

200'den fazla yeni ürün tanıtımının yapılacağı etkinlikte Baykar, ASELSAN ve ROKETSAN gibi birçok Türk savunma sanayisi şirketi, yeni teknolojilerini görücüye çıkaracak

Toplamda en az 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin imzalanması hedeflenen fuarda 164 imza töreni gerçekleştirilecek

Etkinlikte 140'ın üzerinde resmi heyet, 800'ü aşkın resmi heyet üyesi, 200'ün üzerinde ticari alım heyeti temsilcisi yer alacak

(Tolga Yanık/İstanbul)

2- KOBİ'LERE "YEŞİL" DESTEK - Fırat Kalkınma Ajansı, imalat ve turizm yatırımlarını yeşil geçiş finansmanıyla destekleyecek

Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki KOBİ'lere, bunların yeşil geçişe konu faaliyetlerine yönelik, proje başına en az 2,6 milyon lira, en fazla 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor

Projeyle yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması öngörülüyor

Bu çerçevede imalat sanayisi ve turizm sektörlerindeki KOBİ'lerin üretim süreçlerinin ve iş modellerinin yeşil geçişinin, yüksek katma değerli ürün üretimi odağında desteklenmesi hedefleniyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Türkiye, küresel enerji mimarisinde "güvenli liman" olarak öne çıkıyor

Dünya Enerji Konseyi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ertürk:

"Türkiye, sadece bir köprü değil bu enerjinin aynı zamanda fiyatının belirlendiği bir merkeze dönüşme arayışındaydı ve bu süreç son dönemde çok hızlandı"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

4- Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı ilk 4 ayda 35 milyar doları aştı

Ocak-nisan döneminde AB ülkeleri arasında en fazla ihracat 6,8 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken onu 4,5 milyar dolarla İtalya, 3,5 milyar dolarla İspanya izledi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Türkiye, AB'ye yalnızca mal satmıyor, ortak üretim zincirleriyle Avrupa'nın rekabet gücüne de doğrudan katkı veriyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Küresel gerilimler otellerde "erken rezervasyon" süresini uzattı

TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Muhammet Sarıtaş:

"Oteller, kampanyalarına başladı. Mayıs sonuna kadar tüm bölgelerde erken rezervasyonların süresi uzayacak. Akdeniz'deki oteller de talep almak ve pazarı genişletmek için çalışmalar yürütüyor ve elbette Karadeniz'deki oteller de çalışmalarına devam ediyor"

TÜROFED Saymanı Birol Akman:

"İç turizmin etkilenmemesi için erken rezervasyon fırsatları uzadı. Turizmdeki global durumun, vatandaşlarımızın yurt içindeki seyahatlerini kısa sürede etkilemeyecektir"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı)

6- YTÜ'lü bilim insanlarından lityum iyon pillerin geri kazanımına yönelik patentli çözüm

YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Gençten:

"Lityum, kritik bir kaynak, her ülkede çıkan bir metal değil. Dolayısıyla biz buradaki atığı bir kaynak olarak düşünüyoruz. Bir lityum iyon pilin yapısında önemli miktarda lityum, nikel, mangan, kobalt gibi bileşenler var. Bunları yeniden ekonomiye kazandırmak önemli bir konu haline geliyor"

YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Birol:

"Bataryaların içerisinde büyük oranda nikel, mangan, kobalt, lityum bulunmakta. Bunların her birinin madenciliği yüksek enerji, emek istiyor ve çeşitli ülkelerde sınırlı halde bulunmakta ancak biz bunu geri dönüşümle yani şehir madenciliği ile eğer tekrar üretirsek hem ham maddeyi kendi ülkemizde tutmuş oluyoruz hem de daha ucuz ve yüksek kalitede üretim yapabiliyoruz"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)??????????????

7- Yer altı barajları arıtma ve su verimliliği çabalarına model oldu

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin:

"Yer altı barajlarından esinlenerek laboratuvar ortamında suyun dışarıdan beslenebildiği küçük ölçekli bir sistem kurduk. Bu sistemde suyu daha temiz hale getirmek için yaygın filtre malzemelerine ek olarak suyu geçirirken kirleticileri tutabilen diyatomit ve aktif karbon kullandık"

"Su depolama, ön arıtma ve yeniden kullanım kavramlarını tek bir hibrit sistem içinde birleştirdik. Çalışmamız, klasik yer altı depolama yaklaşımını sadece su depolama yapısı olmaktan çıkarıp yapay besleme yoluyla doğal filtreleme ve bitkisel arıtım ile desteklenen bir ön arıtma sistemi olarak ele alıyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık'tan gençlere "Yuva kurun" çağrısı:

"(Toplam 26 ilde yaklaşık 5 bin kişiyle yapılan) Araştırmamızın en çarpıcı bulgularından birisi, Türkiye'de kendini en mutlu, huzurlu ve güvende hissedenlerin evli ve çok çocuklu olanlar olmasıydı yani evlilik ve çok çocuk sahibi olmak insanı daha mutlu, huzurlu ve güvende hissettiriyor"

"Yarınlara güvenle yürümek istiyorsak gençler, evlenin, çocuk sahibi olun. Bu devleti, bu milleti ve insanlığı ayakta tutun"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)???????

9- Ali Palabıyık, Türk hakemliğinde çözümün güven ve liyakat olduğunu düşünüyor:

"Sahada olan hakemin bir gün sonra çok önemli maçlarda görev almaması aslında Türk futboluna günden güne zarar veriyor"

"Çözüm yabancı hakem değil. Bizim kendi hakemlerimize güvenmemiz gerekiyor. Bu güvenin sağlanacağı bir ortam oluşturulmalı"

(Metin Arslancan/İstanbul)

10- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık'ı iyi ve sağlıklı şekilde geçirmek istiyor:

"Toprak sezonu geçen seneye göre daha güzel geçiyor. Benim için daha verimli oldu. Daha fazla maç oynadım"

"Sıralamada yükselmek, tenis seviyemin gelişiyor olduğunu hissetmek kortta benim pozitif yönde etkiliyor"

(Barış Seçkin/Roma)

11- 11 yaşındaki Türkiye şampiyonu masa tenisi sporcusu Mehmet Fatih'in hayali olimpiyatlar

Bu yılki üç turnuvada şampiyon olan Mehmet Fatih Gezer:

"Bu yıl 3 farklı yarışma düzenlendi. Üçünde de birinci oldum. Bu sene Balkan Şampiyonası'nda derece yapmak istiyorum"

"Uzun vadeli hayalim olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek. Bunun için çok çalışacağım"

(Emrah Oktay/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA