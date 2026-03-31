ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Ulusal Staj Programı'na 323 binden fazla öğrenci başvurdu

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz:

"Başvuruların sona ermesinin ardından bir stajyer havuzu oluşturulacak. Oluşturulan stajyer havuzu işverenlere açılacak. İşverenler, mayıs-aralık döneminde kendi işletmelerine uygun adaylara staj teklifi gönderecek"

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 5G sanayide üretim sürecini de hızlandıracak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü: "Akıllı fabrikalar, robotik sistemler, sensör tabanlı üretim sistemleri ve büyük veri analitiği 5G altyapısıyla çok daha etkin çalışacak"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: "5G, üretimde yalnızca hız ve kapasite artışı sağlamayacak, aynı zamanda iş yapış biçimlerini yeniden tanımlayan bir dönüşüm aracına karşılık gelecek"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi yarın başlıyor

Kurumlar vergisi mükelleflerinin geçen yıla ilişkin beyannamelerini 30 Nisan gün sonuna kadar vermesi ve vergilerini de bu dönemde ödemesi gerekiyor

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden ödenebilecek

(Mert Davut/Ankara)

4- YAPAY ZEKANIN ETİK SINAVI - TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, yapay zekada etik tartışmalarını değerlendirdi:

"Bazı etik kuralların, özellikle kişisel verilerin korunmasına, mahremiyete ilişkin, kötüye kullanımların önüne geçecek birtakım tedbirlerin alınmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Hiç şüphesiz yürütmeyle koordinasyon içerisinde böyle bir düzenlemeyi geçirebiliriz"

"Yapay zeka üreticileri kadar kullanıcıları da bu anlamda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Önerilerimiz arasında hem orta öğrenimde hem de yüksek öğrenimde hangi mesleği öğreniyorsanız öğrenin, eğer yapay zeka kullanacaksanız, yapay zeka temel okuryazarlığına ilişkin bir ders alınmasını arzu ediyoruz"

(Meriç Ürer/TBMM) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 11 yıl geçti

Gezi Parkı sürecinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın soruşturmasını yürüttüğü sırada DHKP/C'li teröristler tarafından rehin alınarak 11 yıl önce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, her yıl İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen törenle anılırken, makam odası da hatıra olarak korunuyor

(Mikail Bıyıklı-Zeynep Yeşildal/İstanbul)

6- Hürmüz krizinin Körfez ülkelerinin ekonomilerine maliyeti 50 milyar doları aştı

Enerji ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz'deki duraksama, ihracatçı ülkelerin ekonomik dengesini sarstı

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener: "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak ve İran'ın enerji krizinden kaynaklı toplam kaybı 50 milyar dolara geçmiş olabilir "

(Gülşen Çağatay-Fuat Kabakcı/Ankara)

7- Orta Doğu'daki çatışmalar ABD piyasalarında sert kayıplara yol açtı

Dow Jones endeksi, çatışmanın başlamasından bu yana geçen bir ayda yüzde 7,7, S&P 500 endeksi yüzde 7,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,3 değer kaybetti

ABD'de benzinin ortalama fiyatının bir ayda galon başına 1 dolar yükselmesi enflasyon endişelerini tetiklerken Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı

(Sevgi Ceren Gökkoyun-Dilara Zengin/New York-Washington)

8- Orta Doğu'daki risklerin piyasalara bedeli 14 trilyon dolar

Söz konusu kayıp, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa gibi birçok gelişmiş ülkenin yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını geride bıraktı

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan itibaren geçen bir ayda, küresel borsaların 157,5 trilyon dolar olan toplam piyasa değeri 30 Mart itibarıyla 143,5 trilyon dolara indi

Bu dönemde Amerika, Avrupa ve Asya'daki en çok takip edilen ülke endekslerinin tamamı negatif seyrederken, en fazla gerileyen borsa yüzde 16,8 ile Güney Kore'de Kospi endeksi oldu

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- İstiklal Caddesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 2025'te 107 milyonla rekor kırdı

Cushman & Wakefield I TR International'ın raporuna göre, geçen yıl yaya trafiği Bağdat Caddesi'nde 41,2 milyona yükselirken, Nişantaşı bölgesinde 14,6 milyon seviyesine geriledi

Caddelerdeki yüksek doluluk oranları 2025'te de seyrini sürdürürken, İstiklal Caddesi'ndeki 275 mağazadan 265'inin, Bağdat Caddesi'ndeki 309 mağazadan 296'sının, Nişantaşı bölgesindeki 373 mağazadan 350'sinin dolu olduğu görüldü

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

10- Uzmanlar, "menülerde içerik belirtme" zorunluluğunu olumlu karşıladı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç: "Lokantalarda menü içeriklerinin daha şeffaf hale getirilmesine yönelik karar, tüketici hakları açısından son derece önemli ve yerinde bir adım oldu"

Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe: "Bu uygulama ile tüketicide sağlıklı beslenme ve güvenilir gıdaya erişme kültürü oluşacak, kendi metabolizmasına ve bünyesine uygun yemek seçerek daha sağlıklı beslenecek"

(Serhat Tutak/Ankara)

11- Körfez ülkeleri büyük ölçüde tuzdan arındırma tesislerine bağımlı

Tufts Üniversitesi Su Diplomasisi Programı Direktörü Prof. Dr. Şefikul İslam:

"Petrol, Körfez'i inşa etti. Tuzdan arındırılmış su ise bölgeyi canlı tutuyor. ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, şimdi ikisini de tehdit ediyor"

"Petrol olmadan yaşayabilirsiniz ancak su olmadan birkaç günden fazla yaşayamazsınız. Petrol ikame edilebilir ancak su ikame edilemez. Bu, artık sadece bir enerji hikayesi değil, aynı zamanda bir su güvenliği hikayesi"

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

12- İsrail'in idam yasası uluslararası hukuka aykırı

İsrail Meclisinin Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören yasası, uluslararası hukuka aykırılığı ve ayrımcılık içermesiyle tepki çekiyor

İsrail'de kabul edilen yeni yasa, BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ne, AB Temel Haklar Sözleşmesi'ne, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Cenevre Sözleşmeleri'ne ve Uluslararası ceza hukukuna aykırılık teşkil ediyor

(Selman Aksünger/Lahey)

13- Türkiye'nin iklim haritası 60 yılda değişti

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ilıcak:

"1960-1970 dönemi iklim ortalamaları ile 2015-2025 dönemi verilerinin karşılaştırıldığı haritalar, sıcak ve kurak iklim kuşağının kuzeye doğru ilerlediğini açık biçimde gösteriyor"

"Daha önce orta sıcaklık ve düşük yağış kategorisinde yer alan birçok bölge artık en sıcak ve kurak sınıfa geçmiş görünüyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

14- Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Sarıkamış'ta kayak sezonu devam ediyor

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleri bulunan Kars'taki merkez, baharda da yurdun dört bir yanından kayak tutkunlarını ağırlıyor

(Hüseyin Demirci/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra allı turnaların sesi duyuldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında yer alan, kuşların konaklama, üreme ve beslenme imkanı bulduğu Tuzla Palas Gölü, su seviyesinin artmasıyla yeniden flamingoları ağırlamaya başladı

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir: "Flamingolar bu yıla kadar bizim için bir efsaneydi çünkü burada flamingo olduğunu bize büyüklerimiz söylerdi. 40 yıldır havzada yaşanan su sıkıntısı nedeniyle gelmeyen flamingolar bu sene buraya akın etti"

(Sercan Küçükşahin/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa kupası hedefi için deplasmandan avantajlı dönmek istiyor

Mersin ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final etabının ilk maçında 2 Nisan'da Yunanistan'da Athinaikos Qualco ile karşılaşacak

Başantrenör Ekrem Memnun: "Her sayının önemi var. Her topun kıymetini bilerek çok dikkatli oynayacağız. Bütün planımız bu"

(Serkan Avci/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Judoda 2026 hedefi 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:

"50 bini aktif 200 bin lisanslı sporcuya ulaşmaya çalışıyoruz. 2026'nın aralık ayında lisanslı sporcu sayılarına da aktif sporcuya da ulaşacağız"

(Enes Sansar/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

