ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- MEB, 3 bin yeni anaokulunun yatırım programı çalışmalarını tamamladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Okullaşma oranlarını artırmak için 40 bin yeni ana sınıfı açılması hedefimiz doğrultusunda şu ana kadar 8 bin 145 yeni ana sınıfını, 112 yeni anaokulunu hizmete aldık, 264 yeni anaokulunun ihalesini tamamladık. Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk"

"Atılan adımlarla yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 90'a çıkardık, yüzde 10'luk bir bariyerimiz kaldı. Bu yılın sonuna kadar 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 100'e eriştireceğiz"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bakan Karaismailoğlu, bayram tatili için kara yollarında alınan tedbirleri anlattı:

"Ramazan Bayramı tatili süresince 1000 ekip, 5 bin 400 personel ve 1500 makineyle 7 gün 24 saat hazır bulunulacak"

"Bayram süresince trafiğin yoğun olduğu kesimlerde sinyalizasyon süreleri ana yollar için uzatıldı"

"Bayram tatili süresince sorumluluğumuz altındaki güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulmuş olup, hava ve yol şartları takip edilerek, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli tedbirler hızla alınacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin "AİHM kararlarını yerine getirme" oranı Avrupa Konseyi ortalamasının üzerinde

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi verilerine göre, tüm üye ülkelerin AİHM kararlarını icra oranı yüzde 80,53 iken Türkiye'nin icra oranı yüzde 88,04 olarak kayda geçti

Bakanlar Komitesi, son 3 yılda toplam 1122 dosyada Türkiye'nin gerekli adımları attığını kabul ederek incelemeyi sona erdirdi

(Kemal Karadağ/Ankara)

4- Istanbul Photo Awards'da "Tekil Spor" kategorisinin birincisi Isakoviç'ten yarışmaya övgü

Sırp foto muhabiri Andrej Isakoviç:

"Foto muhabirleri ve diğer fotoğrafçılar, Istanbul Photo Awards'ı dünya çapındaki en iyi yarışmalardan biri olarak kabul ediyor"

(Merve Berker/Ankara)

5- Gençler finansal özgürlük peşinde

Salgın sonrası dünya çapında değişen ekonomik ortam, teknolojinin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artmasıyla borsaya yönelen genç yatırımcı sayısı 5 katına çıkarken, yeni kuşakların iş hayatına ve emekliliğe bakış açısının da değişmesiyle "finansal özgürlük" kavramı giderek yaygınlaşıyor

FODER Başkan Yardımcısı Attila Köksal:

"Temettü yatırımcılığı ve finansal özgürlük söylemlerinin yatırımcılar arasında yaygınlaşması oldukça önemli. İyi seçilmiş hisse senetlerine zamana yayılan, risklerin ayrıştırıldığı yatırımlar yapmak uzun vadede genelde iyi sonuçlar doğurur"

Tuncay Turşucu Araştırma Danışmanlık AŞ Kurucusu Tuncay Turşucu:

"Biz temettü yatırımını gençlere bugün rahat etsinler diye değil, 50'li yaşlara geldiklerinde daha özgür bir yaşam kursunlar diye öneriyoruz. Finansal özgürlük, yan gelip yatmak değildir. Bu size ilerleyen yaşlarda para için çalışma psikolojisinden çıkmayı ve kendi sevdiğiniz işi yapma özgürlüğünü elde etmeyi sağlayacak"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

6- Tabiat parkları ve milli parklar bayramda doğaseverleri bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını, geçen yıl 51,7 milyon, bu yılın ilk 3 ayında ise 6,5 milyon doğasever ziyaret etti

Marmaris Milli Parkı, geçen yıl en çok ziyaretçi ağırlayan tabiat parkı oldu

(Enes Duran/Ankara)

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AA / Güncel