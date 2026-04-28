ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Uydu ve uzay sektörünün güvenliği Ankara'da masaya yatırılacak

Türkiye Uzay Ajansı, TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, TUYAD ve MONIN işbirliğinde yarın düzenlenecek, AA'nın da "Global İletişim Ortağı" olarak medya desteği sağlayacağı INSECSPACE'2026 Konferansı'nda, uzay teknolojileri, siber güvenlik ve yeni nesil uydu mimarileri alanlarında uzmanlar bir araya gelecek

INSECSPACE'2026 Konferans Başkanı Ali Yazıcı: "Konferansla ülkemizdeki uzay ekosisteminde güvenlik odaklı bir inovasyon kültürünü geliştirmeyi, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Yurt genelindeki yaklaşık 422 bin hektarlık ova koruma altına alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığının, toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacını taşıyan çalışması 18 ildeki 34 ovayı kapsıyor

10 ildeki büyük ova koruma alanlarıyla ilgili revize çalışmaları da geçen yıl sona erdi

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Sesli konuşma trafiği internet ortamında arttı, mobil hatlarda geriledi

Türkiye'de mobil ses trafiği, verilerin açıklanmaya başladığı 2004'ten bu yana ilk defa geçen yılın dördüncü çeyreğinde geriledi

TBD Genel Başkanı Kenan Altınsaat: "Bilişim sektörüne yapılan yatırımlarla her geçen gün internet hızının artması vatandaşların, ses trafiğini WhatsApp, Facetime, Messenger gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirmeye başladıklarını görüyoruz"

(Mertkan Oruç-Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - KISRAK 4x4 hayat kurtaracak

Koluman Otomotiv tarafından geliştirilen ve daha önce personel taşıyıcı versiyonu ile tanıtılan KISRAK platformu, SAHA 2026'da ilk kez tam donanımlı ambulans konseptiyle sergilenecek

Ana muharebe tankları ve ağır paletli askeri platformların nakliyesi için yüksek kapasiteli lojistik destek sağlamak üzere yapılandırılan DERMAN Çekici Araç da fuarda yer alacak

(Ali Atar/Ankara) (Fotoğraflı)

5- Kurumlar vergisi beyanı ve ödemesi için son 3 gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin geçen yıla ilişkin beyannamelerini 30 Nisan Perşembe gün sonuna kadar vermeleri ve vergilerini de bu dönemde ödemeleri gerekiyor

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden ödenebiliyor

(Mert Davut/Ankara)

6- Enerji fiyatlarındaki artış ECB'nin faiz oranlarını yükselteceği beklentisini güçlendirdi

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen: Enerji fiyatları, büyüme ve enflasyona ilişkin kendi tahminlerimiz, ECB'nin olumsuz senaryosuyla benzerlik göstermektedir, bu durum muhtemelen bir ya da iki faiz artışı gerektirecektir"

ABN AMRO Hollanda ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Jan-Paul van de Kerke: "Enflasyondaki artışın önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı ve yönetilebilir bir düzeyde kalacağını öngörerek, haziran ve temmuz toplantılarında faiz artışı yapılmasını bekliyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Kurban bağışında "sahte dernek" riski

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz: "Tüketicinin internet arama motorlarında herhangi bir dernek veya vakıf ismini arattığında karşısına ilk çıkan linke tıklamamasını öneriyoruz"

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki: "Bir internet sitesinin birebir kopyasını yapmak çok basit. Ancak bir sitenin linkinin aynısını yapmak mümkün değil. Bir siteye girdiğinizde ilk dikkat edilmesi gereken yer linki"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

8- Kadir Efe bebek erişkin kadavradan alınan ince bağırsağın kısaltılmasıyla iyileşti

22 aylık bebeğin annesi Tuğçe Çelik: "6 ayın sonunda organ çıktı ve nakil oldu, çok mutluyum"

İzmir'de nakil ameliyatını yapan Prof. Dr. Sait Murat Doğan: "Kadavra bağışları ülkemizde az olduğu, çocuk kadavra bulmak daha zor olduğu için mecburen yetişkinden almak zorunda kaldık"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Ayvalık adalarında biyoçeşitlilik kirlilik ve iklim baskısı altında

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yapılan araştırma, yüksek biyoçeşitliliğe sahip koralijen ve mercan habitatlarının balıkçılık, kirlilik ve iklim baskısı altında yeterince korunamadığını gösterdi

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın: "İklimi doğrudan kontrol edemeyiz ama yerel baskıları azaltabiliriz. Balıkçılık, kirlilik ve sediment yükü azaltılırsa bu ekosistemler iklim stresine karşı daha dirençli hale gelir"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

10- Karbon yakalama ve depolama kapasitesinin 2030'da 5 kat artması bekleniyor

Emisyon azaltımının zor olduğu sektörlerde öne çıkan karbon yakalama teknolojileri, net sıfır hedeflerinin önemli araçlarından biri olarak görülüyor

Dünya genelinde hükümet teşvikleri ve karbon fiyatlandırma mekanizmaları, küresel karbon yakalama ve depolama yatırımlarındaki artışı destekliyor

(Başak Erkalan/Ankara)

11- Galatasaray'da başarının sırrı istikrar

Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor

Galatasaray'ın başında teknik direktör Okan Buruk'un olduğu yaklaşık 4 yıllık süreçte Beşiktaş 9, Trabzonspor 5, Fenerbahçe ise 4 teknik adamla çalıştı

(Emrah Oktay/İstanbul)

12- Kadın milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda performanslarıyla göz doldurdu

Türkiye, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı 11 madalyanın 6'sını, kadınlar kategorisinde elde etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül:

"Kadın güreşçilerimiz sağ olsunlar, mücadeleleriyle Türk güreşini her zaman gururlandırıyorlar"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı)

13- Tip 1 diyabetli bisikletçiler, profesyonel pelotonda

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yer alan Team Novo Nordisk'in bisikletçileri, tip 1 diyabetle mücadele ediyor

Takımın İtalyan bisikletçisi Filippo Ridolfo: "Doktoruma sorduğum ilk sorulardan biri, 'Hala bisikletime binebilir miyim?' oldu"

Bir diğer İtalyan sporcu Andrea Peron: "Birçok yarış kazanıyordum ama profesyonel olmam zordu çünkü 15 yıl önce diyabete şimdikinden biraz daha farklı bakılıyordu"

(Salih Ulaş Şahan-Emre Aşıkçı/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.