ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan "e-muhtıra" sürecinde yaşananları anlattı:

"O gece Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olarak direnmesi ve hükümetin, AK Parti'nin, milli iradenin topyekun direnmesi, sivil toplumun buna destek vermesi, bazı siyasi partilerin doğru bir tutum sergilemesi, muhtıra girişiminde elde edilmeye çalışılan sonucu altüst etti"

"Türkiye'nin demokrasi tarihinde, Cumhuriyet dönemindeki siyasi tarihimizde demokrasi ve sivil siyaset lehine devrimci dönüşümün, pozitif dönüşümün en önemli dönemeçlerinden bir tanesidir"

"Muhtırayı verenlere o gece hesap sorulmak isteniyor. Yani Başbakanlık, 'Siz böyle bir muhtırayı nasıl verirsiniz' demek için arıyor. Fakat onlar, hem muhtıra vermişler hem de telefonlara çıkmaktan kaçıyorlar. 15-16 saat boyunca böyle bir kaçma durumları oldu"

(Orhan Onur Gemici/Ankara) (Görüntülü)

2- Türk Kızılaydan "akran nezaketi" odaklı yeni eğitim hamlesi

Türk Kızılay, akran zorbalığıyla mücadelede "akran nezaketi" yaklaşımını hayata geçirerek 2026'da 1 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz:

"Akran nezaketi yaklaşımımızla amacımız, çocuklarımızın birbirine iyi gelen ilişkiler kurabildiği bir okul iklimini yaygınlaştırmaktır"

(Duygu Yener/Ankara)

3- Türkiye'nin en büyük 10 ekonomi arasına girme hedefi "yapay zeka" adımlarıyla hızlanacak

Yapay Zeka Politikaları Derneği Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu:

"Açıklanan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı, Türkiye'nin sadece üretim yapan bir ekonomi değil aynı zamanda teknoloji geliştiren, veri üreten ve ihraç eden bir güç olma yolunda kararlı bir adım attığını göstermektedir. Bugün atılan bu adımlar, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini hızlandıracaktır"

"5G, veri altyapısı ve yapay zeka yatırımlarının eş zamanlı ilerlemesiyle Türkiye'de üretim modeli daha yüksek katma değerli bir yapıya dönüşecektir"

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Tuzla sahillerinde keşfedilen deniz çayırı ile pinalara bilimsel takip

Yoğun sanayi baskısına rağmen dar bir alanda bir arada varlığını sürdüren, deniz suyunu filtrelediği için "Marmara'nın mucizelerinden biri" olarak değerlendirilen sağlıklı pina ve deniz çayırı ekosistemi, kurulacak izleme istasyonuyla gözlemlenecek

AA ekibi, Tuzla sahillerindeki bilimsel inceleme sırasında su altında pinalar ve deniz çayırlarının habitatında yapılan çalışmaları yerinde takip etti, AA muhabiri de su altından yaptığı anonsla gelişmeleri aktardı

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - Türk zırhlılarının başarısı elektrikli araca taşınıyor

Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 20'den fazla ülkede görev yapan platformlarına ilişkin son gelişmeleri SAHA 2026'da tanıtacak

Elektrikli araç teknolojisini askeri alana taşıyan eNMS-L'nin de yıl sonunda göreve hazır olması hedefleniyor

eNMS-L Proje Sorumlusu Andaç Kaya:

"Konvoyun önünden gidecek bir araç. Hem personel taşımayacağı için hem de izlenebilirliği düşük olacağı için bir öncü araç olma potansiyeli çok yüksek. Keşif ve gözlem senaryolarında içinde personel bulundurmayan, karargahla haberleşebilen bir araç konsepti olmasıyla dünya pazarına bir fırsat sunacağını düşünüyoruz"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Tarım sezonunun ilk yarısında yağışlar 38 yılın zirvesine çıktı

Türkiye'de 1 Ekim 2025-31 Mart 2026 dönemini kapsayan su yılının ilk 6 ayında yağışlar, normale göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 arttı

Tüm bölgelerde normalin üzerinde gerçekleşen yağışlarda en yüksek artış yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Grafikli)

7- İstanbul'daki adliyelerde geçen yıl 1 milyona yakın dosyada karar çıktı

Adalet Bakanlığının istatistiklerine göre, kentteki 11 adliyedeki ceza mahkemelerinde 367 bin 390, hukuk mahkemelerinde 586 bin 684 dosya karara bağlandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde ele alınan toplam 650 bin 666 dosyanın 304 bin 282'si hakkında hüküm kuruldu

(Mikail Bıyıklı/İstanbul)

8- TSE çekme helva standardını yeniden düzenledi

Sade çekme helvada herhangi bir çeşni maddesi bulunmaması, çeşnili çeşitlerde ise Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi fiziksel olarak ayrılabilen katkıların en az yüzde 15'lik paya sahip olması gerekiyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

9- Fotoğraflı hatırlatma" terapisiyle Alzheimer hastalarının hafızaları tazeleniyor

Düzce'deki Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen seanslarda geçmişlerine ait fotoğraflarla hastalara zihinsel egzersiz yaptırılıyor

Merkez sorumlusu Özge Mert:

"Kendi fotoğraflarına tanıdık geldiğini söylüyorlar. 'Ben bunu bir yerden tanıyorum, kim bu' diye bize soruyorlar. 'Burası neresi, sana kimi hatırlatıyor' diye hatırlatmaya çalışıyoruz. Bazıları duygulanıyor"

(Ömer Ürer/Düzce) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Belçikalı şirketler, Türkiye'yi Avrupa ekonomisinin bir parçası olarak görüyor

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde:

"Türk ekonomisi aslında bir Avrupa ekonomisidir, değer zincirlerimiz tamamen entegre durumda. Belçika da bu ekonomiye ve son 3 yılda izlenen sorumlu para ve ekonomi politikalarına olan güvenini gösteriyor"

"Belçika Ekonomik Misyonu heyeti Baykar ve TUSAŞ'ı ziyaret edecek. Çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ankara'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte hazırladığımız kapsamlı bir program var. ASELSAN gibi kurumlar da bu programa dahil. Yani büyük oyuncular ziyaret edilecek"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Fed Başkanı Jerome Powell resmi görev süresi dolmadan önceki son toplantısına hazırlanıyor

Bankanın dümenindeki 8 yılın sonuna yaklaşan Powell, görev süresi 15 Mayıs'ta resmi olarak dolmadan önceki son FOMC toplantısına 28-29 Nisan'da başkanlık edecek

Salgından savaşlara kadar birçok krizin yaşandığı Powell dönemi, devasa parasal genişleme ve ardından gelen tarihi sıkılaşma döngüsünün yanı sıra ABD Başkanı Trump'tan gördüğü yoğun siyasi baskıyla hatırlanacak

(Dilara Zengin/Washington)

12- Fed'in faiz indirimlerine bu yıl devam etmesi öngörülüyor

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey:

"Eylül ve aralık aylarında olmak üzere bu yıl içinde iki faiz indirimi bekliyoruz"

Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen:

"Bir sonraki adımlarının faiz oranlarında yeni indirimler olacağını düşünüyoruz ancak bu iş gücü piyasasının kademeli olarak gevşemeye devam edeceği ve çekirdek enflasyonun nihayetinde yeniden düşüş eğilimine gireceği görüşüne bağlıdır"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- Türk sporunda nisan ayı başarılarla geçti

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonalarında 13. altın madalyasını kazanarak rekor kırdı

Galatasaray Daikin, voleybolda kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü

Halterde 15 madalya, Türkiye'nin organizasyondaki istikrarlı yükselişini gösterdi

Fenerbahçe ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye'de Avrupa zirvesinde yer aldı

(Fatih Gazioğlu/Ankara)

14- Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın Nijeryalı futbolcusu Olise'nin Onuachu gururu:

"Onuachu'yu yüzde yüz destekliyorum çünkü benim ülkemin vatandaşı. Lütfen gol atmaya bu şekilde devam etsin, o benim kralım"

(Enes Sansar/Trabzon) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- 66 yaşındaki ampute futbolcu, 49 yıldır engelli bireylere örnek oluyor

Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve futbolcusu Yakup Özden:

"Şu anda 66 yaşındayım. Spor yapmamın tek nedeni, engelli kardeşlerimizin bizi görüp de örnek alıp onların da sporun içine katılmalarıdır"

(Recep Bilek/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Kaynak: AA