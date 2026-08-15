Günlük Ekonomi, Sağlık ve Spor Haberleri

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- İkinci el araç satışlarında 16,8 milyon kişi kilometre ve hasar kaydı sorguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle kullanıma sunulan hizmetle, ikinci el araçların satışında sıkça rastlanan kilometre düşürülmesi ile hasar kayıtları konusunda mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Müşteriler, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' bilgilerine ulaşabiliyor"

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2- Trafik ve kasko sigortasında yılın ilk yarısında ödenen tazminat 145 milyar lirayı aştı

Bu yılın ocak-haziran döneminde iki branşta ödeme yapılan mağdur sayısı 2,4 milyon oldu

Toplam tazminat ödemesinin 91,6 milyar lirası trafik sigortasında ve 53,5 milyar lirası kaskoda yapıldı

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

3- Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı rekor kırdı

Konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı haziranda ilk defa 1,5 milyonu aştı

Sektörün alt faaliyet kollarından "yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri" alanındaki çalışan sayısı da ilk defa 1 milyona ulaştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Bilgi ve iletişim sektöründeki kamu yatırımları yılın ilk yarısında 3,3 milyar liraya yükseldi

Sektördeki harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla arttı

En fazla harcama "bilgi ve iletişim alanında araştırma geliştirme" başlığı altında gerçekleştirildi

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Türk cumhuriyetleriyle yılın ilk yarısında 9,4 milyar dolarlık dış ticaret yapıldı

Bu dönemde toplam 5 milyar dolarlık dış satım yapılırken Türk cumhuriyetlerinden ithalat 4,4 milyar dolar oldu

Kazakistan 1,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapılan ülke olarak öne çıktı

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- KENTSEL DÖNÜŞÜM - Bina tamamlama sigortasında güvence artarken maliyet ve erişim sorunu sürüyor

TSB Başkanı Ahmet Yaşar:

"Şirketlerin bina tamamlama sigortasından uzak durduğu değerlendirmesinden ziyade, henüz gelişme aşamasında bulunan ve uzmanlaşma gerektiren bir pazarla karşı karşıya olduğumuzu söylemek daha doğru"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz:

"Sistemde yeterli sayıda bina tamamlama sigortası yapan sigorta şirketinin bulunmaması, reasürans kapasitesinin sınırlı olması ve maliyetlerin yüksekliği nedeniyle ürün yaygınlaşamıyor"

AYİDER Başkanı Hakan Şişik:

"Sektörün yüzde 90'ını oluşturan küçük müteahhitlerin finansal yapıları sigorta şirketlerinin kriterlerini karşılamayabilir. Bu sorunun çözümü için yeni yöntemler geliştirilmeli, yeşil bina üreten müteahhitlere de daha uygun fiyatlı sigorta imkanı sağlanmalı"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

7- Enerji tüketimini ve emisyonları azaltacak yerel planlar 81 ilde uygulanacak

İklim Değişikliği Başkanlığının Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları ve İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları ile iklim değişikliğiyle mücadelenin yerel düzeyde daha planlı, ölçülebilir ve uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanıyor

Bugüne kadar belediyeler tarafından farklı yöntemlerle hazırlanan yerel iklim planları, yeni düzenlemeyle tüm illeri kapsayan ortak sistem altında ele alınacak

(Handan Kazancı/İstanbul)

8- KAYBOLAN DİLLERDEN DİJİTAL GELECEĞE - Diller yok olurken insanlığın ortak hafızası da siliniyor

Dil aktarımının kesintiye uğraması, birçok topluluk için yalnızca lisanın değil kültürel kimliğin, sözlü tarihin ve doğaya ilişkin kuşaklar boyunca biriken yerel bilginin de kaybolması anlamına geliyor

Londra Üniversitesi bünyesinde küçük ve tehlike altındaki diller üzerine çalışan dil bilimci Prof. Julia Sallabank:

"Bir dili öğrenmek için diğerinden vazgeçmemiz gerekmiyor. Bu nedenle çok dilliliği teşvik etmeliyiz"

(Şilan Turp-Dilara Karataş/Ankara)

9- Kronik pulmoner emboli hastası balon anjiyoplastiyle yeniden rahat nefes aldı

Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki İsmet Toker'in kronik pulmoner emboli nedeniyle tıkalı olan akciğer damarları, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan balon anjiyoplasti yöntemiyle kademeli olarak açıldı

İşlemi yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ümit Bulut:

"Seans seans yaptığımızda akciğerdeki damarın büyümesini izleyebiliyoruz. Bu da her seansta basıncın düşüşü demek. Basınç düşüşüyle hastaların nefes darlığı seans seans geriliyor"

(Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Andrea Mazzon, Dünya Kupası'nda büyük hayaller kurmaları gerektiğini düşünüyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Mazzon:

"Bence büyük hayaller kurmalıyız. Dünya Kupası'nda da Avrupa'daki turnuvalarda olduğu gibi, ilerleyen aşamalarda diğer gruptan hangi takımla eşleşeceğiniz çok önemli"

"8 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak çok güzel. Hepimiz tek bir hedefe odaklanmış durumdayız"

"Bu tür turnuvalarda sizi bir sonraki tura taşıyacak şey savunmadır"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Beşiktaş, Süper Lig'e sahasında iyi başlıyor

Siyah-beyazlı takım, ligde son 10 sezondaki ilk maçların 9'unu kazandı, 1'inde ise mağlup oldu

Beşiktaş, geride kalan 68 sezonun açılış maçlarında 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı

Ligde sezonun ilk maçında oynadığı karşılaşmaların 59'unda gol atan siyah-beyazlılar, 9 maçta ise ağları havalandıramadı

(Metin Arslancan/İstanbul)

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Kaynak: AA