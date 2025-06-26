Özel Güvenlik Haftası Kutlamaları

Özel Güvenlik Haftası Kutlamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ve özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret ederek kutlama gerçekleştirdi. Ziyarette güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ve beraberinki özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'e ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Demiryürek, Özel Güvenlik Haftasını kutladı.

Ardından İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ı ziyaret eden özel güvenlik personelleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kartal, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette hizmet yürüten özel güvenlik görevlilerine başarılar diledi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özbek de ziyaretlerde kentteki özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanları, genel durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif

Türkiye'de kalabilir! Osayi Samuel'e yeni teklif
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.