Özel Gereksinimli Öğrencilerden Renkli Duvarlar

Özel Gereksinimli Öğrencilerden Renkli Duvarlar
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Van'ın Edremit ilçesindeki Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda özel gereksinimli öğrenciler, sanat etkinliği ile okulun duvarlarını rengarenk resimlerle süslediler. Etkinlikle öğrencilerin özgüvenleri arttı ve yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı buldular.

Van'ın Edremit ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, yeteneklerini sergileyerek eğitim gördükleri okulun duvarlarını rengarenk resimlerle süsledi.

Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulunda görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Yücel Müftüoğlu, özel gereksinimli öğrencilerin özgüvenlerini artırmak ve yaratıcılıklarını ortaya koymak amacıyla sanat etkinliği düzenledi.

Okul yönetiminin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli öğrenciler, kendi hayal dünyalarını yansıtan çizimlerle okulun koridorlarını, yemekhane ve diğer alanlardaki duvarları boyadı.

Eğitim yuvalarını doğa, manzara, masal ve çizgi film karakterleriyle süsleyen öğrenciler, hem okullarının güzelleştirdi hem de yaratıcılıklarını gösterme fırsatı buldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Müftüoğlu, AA muhabirine, etkinlik kapsamında öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

"Öğrencilerin derslere ilgileri artıyor"

Çalışmayla öğrencilerin yeteneklerini geliştirdiğini belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yaş grubuna uygun olarak çizdiğimiz resimlerden olumlu dönüşler oluyor. Okulumuzun her tarafına resimler çizerek, renkli gözükmesini sağlıyoruz. Koridorların canlı gözükmesi öğrencilerin de dikkatini çekiyor. Boş duvarların görüntüsünü değiştiriyoruz. Öğrencilerin derslere ilgileri artıyor. Çizdikleri resimlerle güzel bir eser elde edince hevesleri artıyor ve derse daha çok bağlanıyorlar. Koridorlarda hay Van figürleri, çizgi film ve masal karakterlerini çizmeye gayret ediyoruz."

"Okulumuza ve çevresine farklı bir renk kattık"

Boyama etkinliğine katılan zihinsel engelli Havin Bingöl ise "Öğretmenim ve arkadaşlarımla okulumuzun duvarlarını ve koridorlarını boyadık. Okulumuza ve çevresine farklı bir renk kattık. Arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçirdik." dedi.

Resim çizmeyi çok sevdiğini ifade eden zihinsel engelli Mizgin Balık da "Öğretmenlerimizle güzel vakit geçirerek, koridorları boyadık. Sınıflarımızı temizliyoruz. Arkadaşlarımla resim yapmayı seviyorum. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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