Haberler

Özel gereksinimli Fatih'in asker eğlencesi hayali gerçeğe dönüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

34 yaşındaki özel gereksinimli Fatih İşbilir'in asker eğlencesi hayali, Erzurum'da Türk bayrağı, davul, zurna ve meşalelerle düzenlenen etkinlikle gerçeğe dönüştü. Fatih, etkinlikte girağıldı ve bu anı çok sevdi.

Erzurum'da 34 yaşındaki özel gereksinimli Fatih İşbilir'in asker eğlencesi hayali, Türk bayrağı, davul, zurna ve meşalelerle karşılanmasıyla gerçeğe dönüştü.

Babası vefat ettikten sonra annesi ve 3 zihinsel engelli kardeşiyle kentte yaşamını sürdüren özel gereksinimli İşbilir, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim almaya başladı.

İşbilir, en büyük hayali olan asker eğlencesi isteğini merkezin müdürü Mahmut Temel'e iletti.

Temel de Fatih'in isteğini kabul ederek etkinlik hazırlandı. Asker kıyafeti giyip evinden çıkan Fatih, Türk bayrağı, davul ve meşalelerle karşılandı.

Fatih için evinin önünden başlayan eğlence, Olimpiyat Parkı'nda bulunan Gülümseyen Kafe'de devam etti ve asker eğlencesi düzenlendi.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı etkinlikte Fatih için pasta kesildi, parmağına kına sürüldü.

Davetlilerin de katıldığı gecede Fatih, gönlünce eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, gazetecilere, Fatih'in 3 kardeşiyle zihinsel engelli olduğunu ve babalarını kaybetmelerinden sonra Erzurum'a taşındıklarını söyledi.

Bu 4 kardeşe annelerinin baktığını belirten Temel, "Fatih, asker olma talebiyle 'Müdürüm, bana ne zaman asker eğlencesi yapacaksınız? Benim en büyük hayalim.' dedi. Biz de bunu duyunca ailesiyle irtibat kurduk. Ailesi ve uzman kişilerden onay aldıktan sonra Fatih'e kıyafet alıp böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Engelliler Haftası dolayısıyla mayıs ayında temsili askerlik törenlerinin yapılacağını dile getiren Temel, "Fatih'i temsili askerlik törenine dahil edeceğiz. Askerlik yemini yapacak ve mazbatasını alacak." ifadelerini kullandı.

"Asker olmayı hayal ediyordum, bugün gerçekleşti"

Fatih İşbilir de askerliği çok sevdiğini, etkinlikle çok mutlu olduğunu anlattı.

İşbilir, "Her şey çok güzel, asker kıyafetlerini de giydim, kıyafetler bana çok yakıştı. Asker olmayı hayal ediyordum, bugün gerçekleşti. Ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.

Anne Rasime İşbilir de etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi