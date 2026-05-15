Kağıthane'de 'Özel Eğitim Sınıfları' için iş birliği

İSTANBUL Kent Üniversitesi ile Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, özel gereksinimli çocuklara yönelik okul öncesi eğitim mekanlarının geliştirilmesini amaçlayan 'Özel Eğitim Sınıfları' iş birliği protokolü imzalandı.

'"Kağıthane Özel Eğitim Sınıfları: Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Mekanları Tasarımı' başlıklı proje kapsamında, Kağıthane ilçesi Telsizler Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nun zemin katında yer alan iki sınıfın; erişilebilir, güvenli, kapsayıcı ve nitelikli okul öncesi eğitim mekanlarına dönüştürülmesine yönelik iç mekan tasarım projeleri geliştirilecek.

Proje, İstanbul Kent Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından yürütülecek. Çalışmalar; Doç. Dr. Ülger Bulut Karaca, Dr. Öğr. Üyesi Defne Gül Kayaoğlu Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Sıla Burcu Başarır'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Süreçte ayrıca İçmimar Öğr. Gör. İrem Senemoğlu ve Y. Mimar Gökhan Bunsuz danışman olarak projeye katkı sunacak.

'ÜNİVERSİTELERİN GÖREVİ YALNIZCA BİLGİ ÜRETMEK DEĞİL, TOPLUMA DOKUNAN ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEKTİR'

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, imzalanan protokolün üniversite-kamu iş birliği açısından önemli bir örnek oluşturduğunu belirterek, projenin özel gereksinimli çocukların eğitim ortamlarının niteliğini artırmaya yönelik güçlü bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Atsü, "Üniversitelerin görevi yalnızca akademik bilgi üretmek değil; bu bilgiyi toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda faydaya dönüştürmektir. Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, özel gereksinimli çocuklarımızın daha erişilebilir, güvenli, kapsayıcı ve gelişimlerini destekleyen eğitim mekanlarına kavuşması açısından son derece kıymetlidir. İstanbul Kent Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin mesleki yetkinliklerini gerçek yaşam deneyimleriyle güçlendirirken aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci yüksek, insan odaklı ve kapsayıcı çözümler üretmelerini önemsiyoruz. Bu projenin hem çocuklarımız hem eğitimcilerimiz hem de öğrencilerimiz için değerli çıktılar oluşturacağına inanıyorum" dedi.

İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ TOPLUMSAL KATKIYLA BULUŞACAK

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Kent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, projeyi yalnızca bir sosyal sorumluluk çalışması kapsamında değerlendirmiyor; aynı zamanda kapsayıcı tasarım, erişilebilirlik ve çocuk odaklı mekan üretimi üzerine akademik bilgi üretimini destekleyen çok yönlü bir eğitim ve araştırma süreci olarak ele alıyor.

"Bu doğrultuda öğrenciler; özel gereksinimli çocukların gelişimsel ihtiyaçları, duyusal algı süreçleri, güvenlik, mekansal yönlenme ve eğitim ortamlarının psikolojik etkileri üzerine araştırmalar yürüterek tasarım kararlarını bilimsel ve kullanıcı odaklı verilerle geliştirecek.

"Proje kapsamında tasarım çalışmaları, İç Mimarlık Bölümü'nde yürütülen Tasarım Stüdyosu-IV ve Mobilya Tasarımı-II dersleriyle entegre biçimde ele alınacak. Böylece öğrenciler, gerçek bir kamu yapısı için kullanıcı analizi yapma, teknik detay çözümü üretme ve uygulamaya yönelik proje geliştirme deneyimi kazanacak.

"Bu süreçte öğrencilerin yalnızca estetik çözümler üretmeleri değil; farklı kullanıcı gruplarının fiziksel, duyusal ve sosyal ihtiyaçlarını okuyabilen, kapsayıcı ve kamusal sorumluluk bilinci yüksek tasarım yaklaşımları geliştirmeleri hedefleniyor. Proje, iç mimarlık eğitiminin toplumsal katkıyla buluştuğu örnek bir uygulama modeli olarak değerlendiriliyor.

"Çalışma kapsamında; proje alanının yerinde incelenmesi, kullanıcı ihtiyaçlarının analiz edilmesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik mekansal tasarım kriterlerinin belirlenmesi, iç mekan tasarım projeleri ile uygulamaya yönelik teknik çizimlerin hazırlanması ve yaklaşık maliyet çalışmalarının oluşturulması planlanıyor.

"Hazırlanacak proje önerilerinin, 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ilgili kurumlara sunulması hedeflenirken; proje çıktılarının Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat ve standartları doğrultusunda değerlendirilmesi öngörülüyor.

"İstanbul Kent Üniversitesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol; üniversite-kamu iş birliği temelinde, özel gereksinimli çocukların eğitim ortamlarının niteliğini artırmaya yönelik örnek bir sosyal sorumluluk ve tasarım projesi olarak dikkat çekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı