Haberler

Özel Gereksinimli Bireylerden Yeteneklerini Geliştiren Kurslar

Güncelleme:
Sakarya'da açılan kurslar sayesinde özel gereksinimli bireyler, bilişsel ve fiziksel becerilerini geliştiriyor. Kurslar, katılımcıların sosyal uyumunu artırarak özgüven kazanmalarını sağlıyor.

Sakarya'da özel gereksinimli bireyler, kurslardaki eğitimler sayesinde bilişsel ve fiziksel becerilerini geliştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sapanca Halk Eğitim Merkezi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik açılan kurslar, katılımcıların gelişimine katkı sağlıyor.

Bilişsel ve fiziksel becerilerinin desteklendiği etkinlikler ilgi görüyor. Katılımcılar, müzik eşliğinde dokuma, bez bebek yapımı, ahşap boyama ve halk oyunları gibi alanlarda uzmanlar eşliğinde eğitim alıyor.

Bir arada el becerilerini ve özgüvenlerini artıran bireyler, ürettikleri ürünleri gelire dönüştürerek motivasyon kazanıyor.

"Etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor"

Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Yeşim Argün, AA muhabirine, kursların özel gereksinimli bireylerin gelişimine, sosyal uyumuna ve geleceğe güvenle hazırlanmasına katkı sağladığını söyledi.

Bireylerin dokuma kurslarında ortaya çıkardıkları ürünleri satarak motivasyon sağladıklarını anlatan Argün, "Bu kapsamda resim, el sanatları, dokuma ve ritim çalışmaları gibi uygulamalarla çocukların el göz koordinasyonu ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Sapanca Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Gül Coşar da katılımcıların burada kendilerini aile ortamında hissettiğine değinerek, özel bireylerin burada hem eğlenip hem üretim yapıp hem de kişisel gelişiminin sağlandığını kaydetti.

Down sendromlu İrem Özdemir ise burada keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Hiç canım sıkılmıyor. Yaptığımız atkıları boynuma takıyorum, oyuncakları alıp oynuyorum. Güzel etkinlikler yapıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımı seviyorum." diye konuştu.

Ürettiği atkı ve anahtarlıkları satarak harçlığını çıkaran down sendromlu Ataberk Özdoğan, "Halk oyunları oynuyor ve eğleniyoruz. Yaptığımız atkıları belirli bir fiyata satıyor, böylece harçlık kazanıyoruz. Burada ayrıca müzik çalışmaları da yapıyoruz, bu çalışmalar bizim için terapi gibi oluyor. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
