Haberler

Özel bakım merkezinde kalan engellinin darbedildiği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'teki özel engelli bakım merkezinde yaşanan darp iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, olayla ilgili ihmali bulunanlar için yargı sürecini takip edeceğini belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ' Gaziantep'te Özel Engelli Bakım Merkezinde darp skandalı' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Gaziantep'te özel bir engelli bakım merkezine yönelik iddianın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ivedilikle merkeze gidilerek inceleme başlatılmıştır. Konuya ilişkin Bakanlığımız tarafından gerekli idari işlemler başlatılmış ve muhakkik görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için davaya müdahil olup yargı sürecini yakından takip edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

20 aracın lastiğini kesti, sonra yaptığıyla daha da şaşırttı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

20 aracın lastiğini kesti, sonra yaptığıyla daha da şaşırttı
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Ankara'da 'Müteahhitten deniz gören villa' paylaşımı ortalığı karıştırdı

"Deniz gören villa" paylaşımı ortalığı karıştırdı, gerçek başka çıktı