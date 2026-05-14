Tokat'ta 'Özel Eğitimde Emek, İlmek ve Ezgi Buluşması' yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Özel Eğitimde Emek, İlmek ve Ezgi Buluşması" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOGÜ işbirliğiyle yürütülen "Özel Eğitimin Elinden Tarih Dokunuyor: Kızık Kilimi" projesi tamamlandı.

Proje kapsamında TOGÜ Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TOGÜSEM) özel gereksinimli bireylere, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin katılımıyla Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi tarafından verilen Tokat yöresine özgü Kızık kilimi dokuma eğitimi sona erdi.

6 aylık eğitimi tamamlayan kursiyerler için "Özel Eğitimde Emek, İlmek ve Ezgi Buluşması" düzenlendi.

Turkuaz çinileriyle ünlü Gökmedrese'deki programda hazırlanan ürünler sergilendi.

Programda, Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri Muhammet İhsan Göktürk ve Ülker Yılmaz öncülüğünde 7 engelli öğrencinin katılımıyla kurulan semazen grubu sema gösterisi yaptı. Özel gereksinimli çocukların annelerinden oluşan koro da konser verdi.

Özel gereksinimli Emre Katan, kilimden yaptığı çantayı Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü'ye hediye etti.

Yasemin Köklü, Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, özel gereksinimli çocuklara ve Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine kurs bitirme belgelerini verdi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde projenin kapanışında bir araya geldiklerini söyledi.

Özel gereksinimli çocukların kendileri için de özel olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Üniversitemizde Özel Eğitim Araştırma Merkezimiz var. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden öğretmen adayı öğrencilerimizin katkılarıyla böyle güzel etkinliklerin gerçekleştirilmiş olmasını anlamlı ve önemli buluyorum. Üniversiteler sadece bilim yapılan yerler değil, toplumun bütün kesimlerine dokunan, onların sorunlarını çözen merkezlerdir. Kızık kilimi 500 yıllık kültürel geçmişi olan Tokat'ımızın bir mirası. Bu mirası özel öğrencilerimizle dokuyor olmanın kıymetli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin ve şehrimizin bu değerlerini gelecek nesillere aktarmak kıymetli." dedi.