Özel Eğitim Öğretmenleri Kastamonu'da STEM İle Engelleri Aşıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen özel eğitim öğretmenleri ve adayları, fen ve teknoloji tabanlı öğretim becerilerini geliştirmek amacıyla Kastamonu'da buluştu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı kapsamında hazırlanan "STEM ile Engelleri Aşıyoruz - 2" projesine Türkiye'nin farklı şehirlerinden 12 özel eğitim öğretmeni ile 12 özel eğitim öğretmen adayı katıldı.

Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde düzenlenen ve 22 Ağustos'a kadar devam edecek programda, özel eğitimde fen bilimleri ve teknoloji tabanlı öğretim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, programın açılışında yaptığı konuşmada, toplumsal anlamda çok değerli bir projenin açılışını yaptıklarını, proje ile yeni icatların ortaya çıkacağını söyledi.

Dijital dünyada çok hızlı değişim ve dönüşümün olduğunu anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

"Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve hatta yakalayarak önünde olmak çok önemli. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bununla ilgili farkındalıklarını artıracak, katma değer üretecek ürünleri ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu ve benzeri projelerle de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu projede yapay zekayı da işin içine katarak, yapay zeka destekli birçok ürünün ortaya çıkacağını biliyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bunu gerçekleştirirken Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, kurum ve kuruluşların önemli desteklerini görüyoruz. Ben şahsım ve kurumum adına hepsine teşekkür ediyorum."

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mustafa Kaya, proje kapsamında roket yapımını, materyal tasarımları ve çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyleyerek, "Bu etkinliklerin hepsinde bir ürün elde ettiğimiz ve onları kullanabildiğimiz için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Onlarla oynamamız, yarışmamız bizi hem eğlendirdi hem de öğretti. Ayrıca çocuklar için neler yapabileceğimizi de öğrendik." dedi.

İbrahim Uysal ise Hacettepe Üniversitesinden geldiğini anlatarak, "Bu programı üniversitemize gelen bir makaleden gördüm ve katıldım. İki gündür buradayız. Birçok etkinlik yaptık. Bunu özel eğitime uyarlamayı da öğrendik. Eğitmenlerimiz bize çeşitli taktikler verdi. Programımız devam ediyor. Yapay zekayla birlikte işaret dili öğreneceğiz. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve hocalarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen özel eğitim öğretmeni Esra Kaman da "Fen öğretimi yaşamın içerisinde var, her alanda var. Özel eğitim öğrencilerimiz bunun gerisinde kalabiliyor. Biz burada farklı alanlarda farklı engel türlerini destekleyecek kazanımlar için çalışıyoruz. Biz de bu deneyimleri kazanarak öğrencilerle öğretmenlerle çalışarak yol alıyoruz." diye konuştu.