Haberler

MEB Genel Müdürü Güner, Çorum'da özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Çorum'daki özel eğitim kurumları temsilcileriyle bir araya gelerek, izinsiz eğitim faaliyetleri ve kurumların karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Çorum'da özel eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güner, toplantıda özel eğitim kurumlarının işleyişine ilişkin genel değerlendirmede bulunarak, güncel mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

İzinsiz eğitim faaliyetlerine dikkati çeken Güner, illerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonlarının daha etkin ve kararlı şekilde çalışması gerektiğini belirtti.

Güner, 2026 yılında güncellenen genelge doğrultusunda izinsiz eğitim faaliyeti yürüten yerler hakkında gerekli işlemlerin titizlikle uygulanmasının önemine değindi.

Toplantıda ayrıca, özel okulların karşılaştığı sorunlar, özel eğitim kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile öğrenci etkinlik merkezlerine ilişkin yönetmelik değişiklikleri ele alındı.

Değişikliklerin uygulamadaki yansımaları hakkında kurum temsilcilerine bilgi verildi.

Güner, özel barınma hizmeti veren öğrenci yurtlarının yalnızca barınma değil, aynı zamanda öğrencilerin gelişimi ve güvenliği açısından önemli bir manevi sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

