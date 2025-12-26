Özel Egeli genç sanatçılardan sürdürülebilirlik temalı sergi

ÖZEL Ege Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Renklerin Fısıltısı ve Sürdürülebilirlik' sanat sergisi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açıldı. Sergi, 2 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Özel Ege Lisesinin (ÖEL) öğrencileri tarafından hazırlanan 'Renklerin Fısıltısı ve Sürdürülebilirlik' sergisi açılışı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Alsancak'ta bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Sanat Fabrikasında (Arkeoloji Müzesi Sergi Alanı) gerçekleştirilen açılışa, İzmir Resim ve Heykel Müze Müdürü Ayşe Füruzan Caman, İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdür Yardımcısı Elif Erginer, Özel Ege Lisesi Kurucu Temsilcisi Yansı Eraslan, Özel Ege Lisesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Eraslan, Özel Ege Lisesi Uluslararası Eğitim Koordinatörü Nur Eraslan Bakoğlu, ÖEL Lise-Ortaokul Müdürü Aylin Musluoğlu, İlkokul Müdürü Mehmet Halil Civek, Turgut Pura Sanat Vakfı Başkanı Varol Topaç, Doç Dr. Murat Tozan ile birlikte çok sayıda konuk, öğretmen ve Özel Egeli öğrenciler katıldı.

2 OCAK'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Açılış kurdelesinin öğrenciler tarafından kesilmesinin ardından ziyaretçiler eserlerin bulunduğu alanı gezerek, serginin açılmasında emekleri olan ÖEL Görsel Sanatlar Bölümü Öğretmenleri Nevcihan Güroğlu Alanyalı ve Özgür Tunçer'den bilgi aldı. Özel Ege anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 4 aylık süren yaratıcı bir sürecin sonucunda oluşturdukları 'Renklerin Fısıltısı ve Sürdürülebilirlik' konulu sanat sergisinin 2 Ocak 2026 Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.

Doğanın sunduğu zengin renk paletinden ilhamla hazırlanan eserlerin sergilendiği sergide, seramik, baskı ve kolaj teknikleri, pastel boya çalışmaları, ahşap üzerine akrilik ve kumaş üzerine ebru çalışmaları gibi eserler yer alıyor.