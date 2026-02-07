Bakan Güler, Özdemir Bayraktar Anısına Hazırlanan Belgeselin Gösterimine Katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar için hazırlanan belgeselin özel gösterimine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemizin İHA- Siha teknolojisine erişmesinde öncülük eden merhum Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan belgeselin gösterimine katıldı."

'Özdemir Bayraktar Belgeseli: Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' adıyla yayımlanan belgeseli Bakan Yaşar Güler'in beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile izledi. Bakan Yaşar Güler, hazırlanan belgesel dolayısıyla merhum Özdemir Bayraktar'ın evlatları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı tebrik etti."