Özdağ, Kaya ve eşine dair iddialar ve fon krizi için Meclis araştırması önergesi verecek

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(ANKARA)- Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkındaki iddialar ile fon krizinin siyasi bağlantılarının araştırılması için TBMM açıldığında Meclis araştırması önergesi vereceklerini açıkladı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevlerinden affını istemesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, Kaya ve eşi hakkındaki iddiaları fon kriziyle birlikte Meclis gündemine taşıyacaklarını bildirdi.

Özdağ, paylaşımında, "TBMM açılır açılmaz, müstafi Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında kamuoyuna yansıyan vahim iddialar ile son günlerde kamuoyunda tartışılan fon krizinin siyasi ayağına ilişkin acilen bir 'Meclis Araştırması' önergesi vereceğiz!" ifadelerini kullandı.

Özdağ, konunun bütün yönleriyle araştırılması, varsa sorumluların ve siyasi bağlantıların ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA