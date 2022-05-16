Özdağ, Davutoğlu'na Çağrısını Yineledi: "Ankara'da Garın Önüne O Bomba Nasıl Geldi, Neden Yüzden Fazla İnsanımız Öldü?"

ANKARA (ANKA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na açıklama yapması yönündeki çağrısını yineleyerek "Bu süreçte ne oldu? Bırakın parti oyunlarını Ankara'da garın önüne o bomba nasıl geldi, neden yüzden fazla insanımız öldü" diye sordu. Özdağ, "Türk halkı bu sorulan cevaplarını 2023 seçimlerine kadar önüne çıkacak şeyleri görmek için de bilmek istiyor, bu cevabı vereceklerden biri de sizsiniz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, Haziran ve Kasım 2015 seçimleri arasında Türkiye'de yaşanan şiddet olayları ile ilgili olarak dönemin Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na açıklama yapması yönündeki çağrısını yineledi. Özdağ, şunları söyledi:

"NEYİ TAMAMLAYACAKSINIZ? 15 TEMMUZ'DA NE EKSİK KALDI?"

"Soylu ve ekibi çok tehlikeli bir oyun oynuyor, 15 Temmuz bir FETO ayaklanmasıydı. Bu ayaklanma Türk milletinin ve Türk ordusunun Atatürk'e sadık fertleri ve askerleri tarafından bastırıldı. Siz devlet içinde paralel bir devlet oluşmasına izin verdiniz. Bu paralel devlet, bir darbeye kalkıştı. Bunu engelleyecek olan cumhuriyete, Atatürk'e sadık generalleri, subayları yıllarca Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile tasfiye etmiştiniz. Bu sözde davaların sözcüsü, savunucusu olmuştunuz. Soylu, sen çıkıp bu davaların başsavcısı Zekeriya Öz'ü Türkiye'nin geleceğini kurtarmıştır diye övüyordun. Sonuçta 15 Temmuz'da sizin övdüğünüz, iş birliği yaptığınız kadrolar Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir darbe girişiminde bulundular ve bunu hala tasfiye edemediğiniz generaller, subaylar durdurdular. Şimdi diyorsunuz ki 15 Temmuz'da eksik kalanı tamamlayacağız. Neyi tamamlayacaksınız? 15 Temmuz'da ne eksik kaldı? Türk milletinin bunu bilmeye hakkı var. Darbenin tamamlanmamasını mı eksik buluyorsun yoksa darbeyi bastıran milli güçlerin bazı şeyleri eksik bıraktığını mı düşünüyorsun, şimdi neye hazırlanıyorsunuz?

"SOYLU, TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHDİT HALİNE GELMİŞTİR"

Süleyman Soylu 'buramıza kadar geldi' diyor, Soylu, bir karakolun amiri değil İçişleri Bakanlığı'nın başındaki kişi. Devletin tüm makamları elinde, bir suç varsa bu suça hazırlık yapanlara karşı adım atıp niye harekete geçemiyorsunuz? Yoksa ekonomiyi kurtaramadık, kurtarma ihtimalimiz yok onun için bir seçim mühendisliği yaparak Haziran- Kasım 2015'te olduğu gibi kamuoyunu manipüleye yönelik bir hazırlık mı yapıyorsunuz? Soylu, Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdit haline gelmiştir, pimi çekilmiş bir el bombasıdır. Yaptığı açıklamalar Türk halkının güvenliğini sağlamak için değil Türkiye'de politik istikrarı tahrip edici açıklamalardır.

"DAVUTOĞLU'NA TEKRAR ÇAĞDI YAPIYORUZ; BU SÜREÇTE NE OLDU?"

Ahmet Davutoğlu'nun sokağa çıkamazlar diye verdiği dört isimden birisi, Haziran- Kasım 2015 arasındaki süreçte Süleyman Soylu'dur. Davutoğlu'na tekrar çağrı yapıyoruz; bu süreçte ne oldu? Bırakın parti oyunlarını Ankara'da garın önüne o bomba nasıl geldi, neden yüzden fazla insanımız öldü? Siz cevabını biliyorsunuz, artık bu cevapları Türk halkına vermek zorundasınız. Eğer siyasi parti genel başkanıyım diyor ve Türkiye'yi yönetme iddiasını taşıyorsanız bunu söyleyecek yüreğe sahip olmanız gerekiyor yoksa evinize dönün. Türk halkı bu sorulan cevaplarını 2023 seçimlerine kadar önüne çıkacak şeyleri görmek için de bilmek istiyor, bu cevabı vereceklerden biri de sizsiniz.

Soylu, TGRT'de sinirlenerek söylememesi gerekenleri ağzından kaçırmıştır, ağzından kaçırdığı projeleri gündemden kaldırmasını istiyoruz, Türkiye'yi ateşe atmayın."

Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önünde "Seçimlere giderken milli güvenlikle ilgili bir sorun olursa bunun sorumlusu SADAT'tır" sözleri ile ilgili de şunları söyledi:

"TÜRK HALKI BARIŞ İÇİNDE SANDIĞA GİDİP OY KULLANMAK İSTİYOR"

"Türkiye'nin seçime güvenli bir ortamda gitmesi için bazı temel sorunları gündeme getirdik getirmeye de devam edeceğiz. Soylu'nun bu soruları cevaplamasının zamanı gelmiştir ya da üzerinde çalışılan projeyi gündemden kaldırması gerekmektedir. Türk halkı barış içinde sandığa gidip oy kullanmak istiyor. Provokasyonlara, tahriklere, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye getirilen 14 kişilik ekiplere kimsenin ihtiyacı yok. Esenyurt'ta çevrilen dolaplara Türkiye'nin hiç ihtiyacı yok. Türkiye barış içinde seçime gitmek istiyor. Türk halkı artık barış, huzur istiyor. 10 milyonu aşan sığınmacının vatanlarına dönmesini istiyor, sokaklarda huzur içinde yürümek istiyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GÖÇÜN NASIL ADIM ADIM GETİRİLDİĞİNİ, İRAN TARAFINDA KİMLERİN BU İŞİN İÇİNDE OLDUĞUNU KANITLARI İLE AÇIKLAYACAĞIZ"

Hapishanelerin tıklım tıklım sığınmacı dolu olduğunu biliyoruz, sadece Ankara'da 122 sığınmacı ve kaçak tasarlayarak öldürmekten yatıyor. Bunlar artık Türk halkının güvenliğine tehdit, sınır güvenliği bir an önce sağlanmalı. Önümüzdeki hafta İran'dan Türkiye'ye göçün nasıl adım adım getirildiğini, İran tarafında kimlerin bu işin içinde olduğunu görüntüleri ile açıklayacağız. Bunu biz biliyorsak siz nasıl bilmiyorsunuz?"